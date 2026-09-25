Sudaryono Akui Pembenahan Tata Kelola MBG Pekerjaan yang Merepotkan

JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan pekerjaan mudah.

Pria yang sudah dua bulan lebih menjabat sebagai Kepala BGN itu menggambarkan proses pembenahan Tata Kelola tersebut dengan istilah bahasa Jepang "mendokusai", yang berarti merepotkan.

"Mendokusai itu merepotkan. Tapi percayalah bahwa ini harus kita lakukan," ucap Sudaryono melalui pernyataannya yang diunggah di akun instagram @sudaru_sudaryono, Jumat (25/9).

Dia berharap proses pembenahan yang dimulai saat ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan MBG dalam waktu yang tidak lama.

"Diharapkan dalam waktu yang tidak lama itu kemudian performa kita bisa prima dalam memberikan MBG ke penerima manfaat dengan baik," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Kualitas Pekerja Hingga Sistem di SPPG Masih Jadi Soal

Mas Dar menyebut masih banyak persoalan yang harus dibenahi, mulai dari kualitas pekerja dapur hingga sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebagian pekerja di dapur MBG, diakuinya belum bekerja secara profesional. Namun, kondisi tersebut dinilai masih dapat diperbaiki melalui pelatihan dan penguatan kepemimpinan di masing-masing dapur.

"Saya memahami memang banyak di antara dapur itu pekerjanya tidak profesional, saya paham. Hanya tidak profesional tapi bisa dilatih," kata Sudaryono.