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Dimas Choirul
Sabtu, 26 September 2026 | 23.08 WIB

Puluhan Siswa dan Guru di SMAN 1 Rembang Diduga Keracunan MBG, Alami Mules Hingga Diare

Ilustrasi siswa keracunana MBG. (Radar Kudus) - Image

Ilustrasi siswa keracunana MBG. (Radar Kudus)

JawaPos.com - Puluhan siswa hingga guru SMAN 1 Rembang (Smansa) dilaporkan sakit perut dan diare, Kamis-Jumat (25/9). Diduga usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabar mual berjamaah itu mencuat dan membuat wali murid khawatir kejadian seperti di SMPN 5 Rembang, MAN 2 Rembang dan SMAN 1 Lasem terulang.

"Menunya nasi, pentol, pisang, bakwan dan sayur. Ini menceret," kata salah satu wali siswa yang enggan dikorankan namanya dilansir Radar Kudus (Jawa Pos Group), Sabtu (26/9).

Humas SMAN 1 Rembang, Rifal membenarkan ada keluhan tersebut, namun tidak berjamaah.

"Sebenarnya tidak berjamaah. Banyak memang, tapi tidak seluruhnya. Tidak seperti di SMPN 5 dan SMAN 1 Lasem yang sampai toilet penuh. Bisa dikondisikan dengan obat dari sekolah," kata Rifal, kemarin.

Ia menyebut hampir 70 siswa mengeluh diare Kamis malam hingga Jumat pagi. 95 persen sudah kembali ke kelas. Delapan guru juga sempat mules, kini sudah mengajar normal.

Pihak sekolah sudah memanggil Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). SPPG menyatakan siap bertanggung jawab jika ada kasus medis serius.

"Kita belum berani memastikan apakah benar dari MBG. Namanya anak-anak, makanan di luar tidak tahu," imbuhnya.

Viral Video Matoa Berbelatung

Sebelumnya, beredar video berdurasi 18 detik yang memperlihatkan buah matoa berbelatung jadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Rembang.

Editor: Bintang Pradewo
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