Wapres Gibran ke Batang, Pastikan Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG

Wapres Gibran Rakabuming Raka jelang bertolak ke Batang, Jawa Tengah, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (28/9/2028) (ANTARA/BPMI Sekretariat Wapres)
JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak menuju Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang berjalan optimal.
"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat," ungkap Gibran di Jakarta, Senin (28/9).
Wapres dalam kunjungan tersebut menekankan pentingnya penanganan kesehatan korban, kepastian bagi keluarga, percepatan investigasi, serta penguatan pengawasan keamanan pangan.
Secara khusus, Gibran menyatakan bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas utama. Seluruh pasien yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan hingga pulih.
Sementara itu, korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan harus tetap memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Selain memastikan pelayanan kesehatan, pemerintah juga menjamin seluruh biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga.
Untuk itu, mekanisme pembiayaan perlu dipastikan berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Wapres menyampaikan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.
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