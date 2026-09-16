Prabowo Tutup 328 BUMN, Klaim Hemat Anggaran Negara hingga Rp 50 Triliun

Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 328 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak dirinya menjabat pada 20 Oktober 2024 dan diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun.
Prabowo mengatakan penghematan tersebut berasal dari berkurangnya biaya operasional atau overhead, mulai dari gaji direksi dan komisaris hingga biaya sewa gedung, kendaraan, serta rapat kerja.
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari _overhead_. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo dalam program ‘Presiden Prabowo Menjawab’, Rabu (16/9).
Prabowo mengatakan, target hingga akhir tahun ini bisa menutup 750 BUMN, sehingga masih ada sekitar 400 BUMN lagi yang harus ditutup. Dengan penutupan ratusan BUMN itu, ia berharap anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 100 triliun.
“Uang itu banyak di Indonesia, (tapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ucapnya.
Selain melakukan efisiensi terhadap BUMN, Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja perusahaan negara sekaligus memperketat pengawasan untuk mencegah praktik yang merugikan negara.
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyebut perusahaan tersebut mampu meningkatkan keuntungan bersih hingga 252 persen, meski pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
“PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti upaya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Bangka Belitung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022