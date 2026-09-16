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Ryandi Zahdomo
Kamis, 17 September 2026 | 00.27 WIB

Prabowo ke Pramono Anung: Saya Akui Dia Hebat Walaupun Bukan Dari Partai Saya

Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian LRT Jakarta, Rabu (16/9). (Dok Pemprov DKI Jakarta) - Image

Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian LRT Jakarta, Rabu (16/9). (Dok Pemprov DKI Jakarta)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Momen ini terjadi di tengah peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Prabowo menegaskan bahwa latar belakang partai politik yang berbeda tidak menjadi penghalang baginya untuk mengakui prestasi seorang kepala daerah.

"Saya harus akui, kalau ada Gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat, walaupun bukan dari partai saya," ujar Prabowo di hadapan Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberi pesan terbuka kepada jajaran partai politik lain agar mendorong para kepala daerah bekerja lebih sungguh-sungguh demi masyarakat.

Menurutnya, persaingan politik harus disingkirkan ketika berhadapan dengan kepentingan publik. Baik presiden maupun kepala daerah harus menjadi pelayan masyarakat.

"Kita sadar di dalam hati sanubari kita bahwa kita dipilih oleh rakyat. Saya di sini sebagai presiden, Saudara Pramono Anung sebagai Gubernur, saudara Rano Karno sebagai Wakil Gubernur. Kita pelayan rakyat, pikiran dan tenaga kita semuanya untuk rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Transformasi Kawasan Manggarai Jadi Transport Hub

Presiden mengapresiasi kemajuan integrasi transportasi di Jakarta, khususnya kawasan Manggarai yang kini telah menjelma menjadi simpul baru berbagai moda transportasi umum.

Di kawasan tersebut, LRT kini telah terhubung langsung dengan KRL, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga Kereta Bandara. Ke depan, kawasan ini juga direncanakan bakal dilengkapi hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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