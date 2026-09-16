Ratusan Personel TNI-Polri Amankan Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai oleh Presiden Prabowo

JawaPos.com - Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini (16/9) mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel gabungan TNI-Polri. Tidak kurang 622 petugas gabungan mengamankan seluruh rangkaian acara.

Melalui Apel Gelar Pasukan yang dipimpin oleh Komandan Kodim 0502/Jakarta Utara Kolonel Infanteri Mohammad Syaifuddin Fanany, ratusan personel gabungan tersebut mendapat arahan. Fanany menekankan pentingnya disiplin dan kesiapan penuh seluruh personel, baik dalam pengamanan terbuka maupun tertutup.

”J-1 kedatangan, seluruhnya sudah menempati posisi masing-masing,” kata dia menegaskan.

Persiapan pengamanan skala besar tersebut dirancang sejak jauh hari. Komandan Koramil 06/Kelapa Gading sekaligus Pejabat Sementara (Pjs) Pasiops Kodim 0502/Jakarta Utara Mayor Arm Suseta Setya Dika menyampaikan bahwa seluruh skenario operasional, pemetaan titik rawan, hingga pembagian sektor disusun rinci.

”Keberhasilan perancangan pengamanan ini merupakan hasil sinergi 3 Pilar. TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, serta seluruh jajaran terkait di wilayah Kelapa Gading dan Jakarta Utara,” ujarnya.

Dika memastikan, seluruh personel telah ditempatkan secara presisi di setiap titik penyekatan, rute perjalanan, dan lokasi acara. Sinergitas antarinstansi, kata dia, menjadi kunci utama dalam menjamin kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh kepala negara.