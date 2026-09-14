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Muhammad Ridwan
Selasa, 15 September 2026 | 05.51 WIB

Prabowo Sudah 6 Kali Reshuffle Jelang Dua Tahun Pemerintahan, 2 Kali Ganti Menkeu

Presiden Prabowo Subianto saat melantik pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). (BPMI Setpres)

 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih, pada Senin (14/9). Pergantian sejumlah posisi tersebut menambah catatan reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo sejak resmi menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Dalam perombakan kali ini, posisi Menteri Keuangan menjadi salah satu yang mengalami pergantian. Total, dalam tahun kedua masa pemerintahannya, Prabowo sudah dua kali bongkar pasang Menteri Keuangan.

Adapun, prosesi pengambilan sumpah jabatan telah berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

Prabowo mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Posisi tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Suahasil Nazara.

Dengan pelantikan tersebut, Prabowo tercatat telah enam kali melakukan reshuffle kabinet selama masa pemerintahannya. Perombakan kabinet pertama dilakukan pada 19 Februari 2025.

Setiap reshuffle dilakukan dengan mengubah komposisi sejumlah posisi di pemerintahan sesuai kebutuhan dan arah kebijakan Presiden. Pergantian pejabat juga menjadi bagian dari upaya Prabowo menyesuaikan jajaran kabinet dengan target pemerintahannya.

Berikut daftar lengkap reshuffle pemerintahan Prabowo:

Reshuffle Pertama, Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya melakukan perombakan kabinet pada 19 Februari 2025. Dalam reshuffle tersebut, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro.

Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek yang baru.

Reshuffle Kedua, September 2025

Perombakan kabinet kembali dilakukan Prabowo pada 8 September 2025. Sejumlah menteri diganti dalam reshuffle tersebut, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Berikut sejumlah posisi menteri yang mengalami pergantian:

- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

- Menteri Keuangan: Sri Mulyani

- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Editor: Kuswandi
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