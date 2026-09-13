Mentan Amran Klaim Dapat Restu Prabowo Bongkar Mafia Beras

Mentan Andi Amran Sulaiman saat peninjauan lokasi pembibitan kopi dan kakao di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (26/8). (Istimewa).
JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengklaim mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia beras di Indonesia.
Amran menjanjikan bakal menindak tegas pelaku anomali di sektor perberasan dalam negeri, khususnya yang berkedok beras dengan klaim tambahan gizi, namun ternyata bohong.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat akan mengumumkan temuan ketidaksesuaian pada beras khusus dan menghukum para pelaku anomali tersebut.
"Kami hajar! Kami pertaruhkan segalanya, sudah siap lahir batin," ujar Amran dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/9).
Ia menemukan beras fortifikasi dijual Rp 56.000 kilo, padahal harganya Rp 13.000, berdasarkan hasil uji lab.
Ada pula beras yang normalnya dijual Rp 20 ribu per kilogram, dijual Rp 40 ribu per kilogram.
"Di labelnya (ibarat) ini emas padahal di dalamnya adalah timah besi, besi berkarat," lanjut Amran.
Amran mengatakan, keuntungan sepihak dapat diperoleh pelaku anomali perberasan dengan label yang tak sesuai kualitas.
Sementara ada unsur penipuan yang dialami masyarakat sebagai konsumen karena harus membayar lebih tinggi.
Ia mencontohkan, selisih keuntungan sekitar Rp 30.000 per kilogram jika dikalikan dengan penjualan 10 ton beras dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp 300 juta dalam satu truk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022