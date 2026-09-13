Mentan Amran Klaim Dapat Restu Prabowo Bongkar Mafia Beras

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengklaim mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia beras di Indonesia.

Amran menjanjikan bakal menindak tegas pelaku anomali di sektor perberasan dalam negeri, khususnya yang berkedok beras dengan klaim tambahan gizi, namun ternyata bohong.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat akan mengumumkan temuan ketidaksesuaian pada beras khusus dan menghukum para pelaku anomali tersebut.

"Kami hajar! Kami pertaruhkan segalanya, sudah siap lahir batin," ujar Amran dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/9).

Ia menemukan beras fortifikasi dijual Rp 56.000 kilo, padahal harganya Rp 13.000, berdasarkan hasil uji lab.

Ada pula beras yang normalnya dijual Rp 20 ribu per kilogram, dijual Rp 40 ribu per kilogram.

"Di labelnya (ibarat) ini emas padahal di dalamnya adalah timah besi, besi berkarat," lanjut Amran.

Amran mengatakan, keuntungan sepihak dapat diperoleh pelaku anomali perberasan dengan label yang tak sesuai kualitas.

Sementara ada unsur penipuan yang dialami masyarakat sebagai konsumen karena harus membayar lebih tinggi.

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