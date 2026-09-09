Prabowo Lepas Kontingen Asian Games 2026, Janjikan Bonus Rp 3 Miliar Buat Peraih Emas

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding Asian Games 2026 di di Istana Negara pada Rabu (9/9). Kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet itu akan berlaga di pesta olahraga terbesar Asia yang berlangsung 19 September – 4 Oktober 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

Dari 430 atlet Indonesia di Asian Games 2026 itu, mereka akan bertanding di 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen Merah Putih juga didampingi 145 ofisial dan 78 tenaga pendukung, termasuk dokter, masseur, fisioterapis, serta tim headquarter.

Untuk memompa semangat para atlet di Asian Games 2026, Prabowo menjanjikan tambahan motivasi berupa bonus uang. Besarannya mencapai Rp 3 miliar bagi atlet peraih medali emas.

Besaran bonus yang disiapkan pemerintah untuk peraih emas Asian Games kali ini mengalami peningkatan dibandingkan bonus pada SEA Games lalu. Prabowo mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan atlet dalam mengharumkan nama Indonesia.

“Untuk SEA Games medali emas (bonusnya) Rp 1 miliar. Namun, ini Asian Games. Medali emas (bonusnya) Rp 3 miliar dan semua (peraih) medali perak dan perunggu, kita semua percepat. Termasuk pelatih-pelatih yang (pangkatnya) AKBP, agar Kapolri segera naikkan pangkatnya. Jangan pelit,” kata Prabowo.

Kontingen Indonesia akan turun di 35 cabang olahraga yang telah ditetapkan melalui pembahasan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi masing-masing cabang olahraga. Penentuan tersebut mempertimbangkan kesiapan atlet sekaligus potensi Indonesia dalam meraih prestasi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta seluruh atlet tampil maksimal dan membawa semangat juang tinggi selama berlaga di Jepang. Ia berharap perjuangan mereka dapat mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.