Prabowo Berbincang Hangat dengan Modi, Putin, dan Xi Jinping Jelang KTT BRICS di India

Momen akrab Presiden Prabowo bersama PM Modi, Putin, dan Xi Jinping jelang pembukaan KTT BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Sabtu (12/9).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto terlihat berbincang santai dengan sejumlah pemimpin dunia menjelang dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).
Dalam momen tersebut, Prabowo tampak berkomunikasi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Keempat pemimpin itu terlihat berada dalam satu suasana menjelang sesi pembukaan KTT BRICS.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membagikan momen tersebut dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet. Menurutnya, perbincangan berlangsung dalam suasana yang akrab di antara para pemimpin.
“Keempat pemimpin tampak berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai,” kata Teddy, Sabtu (12/9) malam.
Dalam rangkaian momen tersebut, Prabowo awalnya terlihat bersama Putin. Tak lama kemudian, Modi dan Xi Jinping bergabung dalam percakapan. Interaksi keempat pemimpin itu berlangsung di luar agenda formal KTT.
Pertemuan singkat tersebut memperlihatkan adanya komunikasi personal di tengah padatnya rangkaian agenda diplomatik para pemimpin negara peserta BRICS. Momen informal semacam itu juga menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan dan membangun hubungan antarpemerintah.
Kehadiran Prabowo dalam KTT BRICS ke-18 menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk semakin aktif dalam forum internasional. Keikutsertaan tersebut sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara.
Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo juga menekankan pentingnya politik luar negeri yang terbuka serta kerja sama dengan berbagai pihak. Hubungan tersebut dibangun dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan memberikan manfaat bagi masing-masing negara.
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