Dari AHY Untuk SBY, Inilah Isi Doa dan Harapan Buat Sang Pendiri Partai

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9) (Dok Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-77 kepada Presiden ke-6 Indonesia, pendiri Partai Demokrat, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ucapan tersebut disampaikan AHY dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.
Ia turut memanjatkan doa agar SBY senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan serta keberkahan dalam menjalani kehidupannya.
“Akhirnya di momen yang spesial ini, mewakili segenap keluarga besar Partai Demokrat, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Bapak SBY. Semoga panjang umur, dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam kebahagiaan dan keberkahan," kata AHY saat menyampaikan sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta Rabu (9/9).
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan apresiasi atas berbagai kontribusi SBY selama membangun dan membesarkan Partai Demokrat. Menurutnya, fondasi dan keteladanan yang diberikan SBY menjadi bagian penting dalam perjalanan partai berlambang bintang mercy itu.
“Terima kasih atas fondasi, keteladanan, dan pengabdian yang telah diberikan kepada partai ini, kepada demokrasi, dan kepada Indonesia," ucapnya.
AHY turut menyampaikan penghargaan kepada para senior dan seluruh kader Partai Demokrat yang selama 25 tahun telah menjaga keberlangsungan partai. Ia menegaskan, seperempat abad perjalanan Demokrat bukanlah titik akhir perjuangan.
“Kepada para senior Partai Demokrat dan seluruh kader Demokrat di mana pun berada, terima kasih telah menjaga rumah besar ini selama 25 tahun. Tetapi 25 tahun bukanlah garis akhir," kata AHY.
“25 tahun pertama adalah masa lalu, sedangkan 25 tahun berikutnya adalah tanggung jawab besar kita semuanya," lanjut AHY.
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Jawa Pos
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