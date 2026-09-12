Demokrat Optimistis Rebut Kembali Hati Rakyat, Jemmy Setiawan: Harus Dibangun dengan Fondasi Kuat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat acara HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Partai Demokrat dinilai memiliki peluang besar untuk kembali memperkuat posisi politiknya dan merebut kepercayaan publik menjelang Pemilu 2029.
Namun, optimisme tersebut harus dibangun di atas fondasi kepemimpinan, pengalaman, kekuatan organisasi, dan kerja politik yang nyata di tengah masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jemmy Setiawan menyatakan, seperempat abad perjalanan Demokrat seharusnya tidak hanya menjadi momentum perayaan organisasi atau nostalgia atas masa lalu, melainkan kesempatan untuk menyiapkan masa depan partai.
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”Saya melihat harapan itu ada. Namun, dalam politik, harapan tidak cukup dibangun dari optimisme. Harapan harus memiliki fondasi,” kata Jemmy.
Dia menjelaskan, setidaknya terdapat empat modal utama yang saat ini dimiliki Demokrat, yakni pengalaman dan warisan kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), penguatan struktur partai, serta manajemen organisasi yang berjalan efektif.
Jemmy mengatakan, kontribusi SBY tidak hanya terletak pada statusnya sebagai pendiri dan tokoh sentral Demokrat, tetapi juga pengalaman selama memimpin pemerintahan selama dua periode.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi aset berharga yang dapat menjadi fondasi pengetahuan bagi partai dalam merespons tantangan zaman.
”Warisan terbesar SBY justru harus dibaca sebagai pengalaman dan pengetahuan kelembagaan,” terang Jemmy.
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