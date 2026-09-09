Prabowo-Gibran Hadiri HUT ke-25 Partai Demokrat, disambut SBY dan AHY

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9) malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Partai Demokrat menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25, pada Rabu (9/9) malam.
Acara yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan JawaPos.com, kehadiran Prabowo dan Gibran disambut oleh Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga hadir dalam perayaan seperempat abad partai berlambang mercy tersebut.
Selain itu, tampak pula pimpinan lembaga negara dan instansi pemerintahan, jajaran pimpinan DPR dan MPR, serta perwakilan TNI dan Polri.
Perayaan HUT Partai Demokrat juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik lain.
Di antaranya Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Ada pula Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gelora Muhammad Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Mengusung tema "Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, Menjaga Demokrasi”, peringatan HUT ke-25 Demokrat menjadi kesempatan bagi partai tersebut untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap pembangunan nasional dan penguatan demokrasi.
Dalam agenda tersebut, AHY dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan para kader dan tamu undangan.
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