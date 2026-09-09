AHY Tegaskan Sikap Demokrat Dukung Kesuksesan Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan dalam acara puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Rabu (9/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan AHY untuk meluruskan sejumlah tafsir atas pidato politik yang sebelumnya ia sampaikan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat.
AHY mengatakan pidato politik yang disampaikannya dalam rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat memiliki tujuan untuk menguatkan kembali semangat para kader. Pidato itu sekaligus mengingatkan posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan. Menurutnya, pidato tersebut merupakan momentum refleksi sekaligus peneguhan terhadap nilai dan jati diri perjuangan partai.
“Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi di hari ulang tahun partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana: kami ingin menyemangati kader, kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Demokrat, serta memastikan seluruh kader memahami tanggung jawab kita hari ini sebagai bagian dari pemerintahan," kata AHY saat menyampaikan sambutan dalam acara puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
AHY menegaskan dirinya merasa perlu memperjelas kembali pesan yang terkandung dalam pidato tersebut. Ia mengaku khawatir pernyataannya sebelumnya ditafsirkan secara berbeda dari maksud yang sebenarnya.
AHY menyatakan Partai Demokrat menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sukses. Ia menekankan, tidak ada agenda lain yang menjadi tujuan Demokrat selain mendukung keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
“Posisi Demokrat jelas! Posisi Demokrat jelas! Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil!” tegasnya.
AHY menyebut, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata menjadi kepentingan Presiden Prabowo, kabinet, maupun partai politik yang berada di dalam pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi keberhasilan seluruh elemen bangsa.
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Jawa Pos
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