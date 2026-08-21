Maju Lagi Jadi Calon Ketua Demokrat Jatim, Emil Dardak Tegaskan Loyalitas kepada AHY

JawaPos.com - Emil Elestianto Dardak kembali maju sebagai calon Ketua Demokrat Jawa Timur. Dalam pencalonannya, ia menegaskan loyalitas dan dukungannya terhadap Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menilai kepemimpinan AHY mampu membawa arah positif bagi Partai Demokrat dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa.

“Kepemimpinan Ketua Umum AHY adalah kepemimpinan yang sangat baik bagi Partai Demokrat dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara. Kami tentunya ingin mendukung kepemimpinan beliau,” kata Emil, Jumat (21/8).

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Ia ingin pergerakan Demokrat Jawa Timur tetap sejalan dengan DPP di bawah kepemimpinan AHY. Seluruh kader perlu perlu bergerak bersama untuk memperkuat pengabdian partai kepada masyarakat.

Selain itu, Emil menilai Demokrat harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat penting agar partai tetap berpegang pada perjuangan rakyat.

"Bersama-sama kita sebagai satu bahtera kapal Partai Demokrat di bawah nakhoda Bapak AHY, kita akan berjuang untuk mengabdi kepada masyarakat. Kita harus menjadi partai yang setia kepada nilai-nilai perjuangan rakyat," imbuhnya.

Sebagai informasi, pemilihan Ketua DPD merupakan bagian dari agenda Musyawarah Daerah (Musda) VII Demokrat Jawa Timur, yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 28 - 29 Agustus 2026.

Lebih jauh, suami dari artis Arumi Bachsin ini menegaskan bahwa pencalonan dirinya bukan keputusan pribadi. Dukungan para ketua DPC mendorong Emil untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Demokrat Jatim.

"Dengan semangat menyongsong masa depan yang lebih baik lagi bagi Partai Demokrat, kami mantap melangkahkan kaki bersama dengan ketua-ketua DPC untuk mengikuti Musda ke-VII Partai Demokrat Jawa Timur," kata Emil.