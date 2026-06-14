Muhaimin Iskandar Ingatkan Kader PKB: Rakyat Tak Butuh Pemimpin Pencitraan

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. (PKB)

JawaPos.com - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap pentingnya seorang pemimpin yang bekerja nyata. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang bisanya cuma pencitraan.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri gelaran PKB Jabar Fest dan Inagurasi DPAC PKB se-Jawa Barat di Youth Centre Arcamanik, Bandung, Minggu (14/6). Acara ini dihadiri sekitar 11.000 pengurus DPAC PKB se-Jawa Barat secara daring dan luring.

“Luar biasa. Saya bersyukur, 11.000 anak-anak muda ini siap menggantikan kami semua untuk memimpin republik ini dengan baik,” ujar Muhaimin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat ini berharap, para Ketua DPAC bisa menjadi pemimpin masa depan. Mereka harus menunjukan kepemimpinan yang berkualitas, dengan menghadirkan keteladanan, integritas, dan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Kita tidak sedang mencari kepemimpinan pencitraan. Yang kita cari adalah kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuhnya.

Muhaimin menyampaikan, partai tidak boleh hanya muncul saat pemilu. Kerja-kerja partai harus dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

“PKB harus menjadi partai yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu, tetapi harus hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan, membutuhkan solusi, dan membutuhkan harapan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengatakan, PKB Jabar Fest merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan partai dengan masyarakat sekaligus meneguhkan tradisi pengabdian yang selama ini menjadi karakter PKB.

“PKB ingin memastikan bahwa kerja politik berjalan seiring dengan kerja sosial dan kerja kemanusiaan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Huda.