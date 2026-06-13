Selalu Tampil di Depan, 6 Weton Ini Cocok Jadi Pemimpin Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki karakter yang kuat dalam hal kepemimpinan. Pemilik weton tersebut sering digambarkan sebagai sosok yang berpotensi menjadi pemimpin karena mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya.

Sifat seperti intuisi yang tajam serta rasa tanggung jawab yang tinggi membuat mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membawa perubahan yang lebih baik. Dalam beberapa pandangan tradisional, karakter ini kerap disamakan dengan figur “Satrio Piningit” yang melambangkan pemimpin ideal yang dinantikan kehadirannya.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat enam weton yang dinilai memiliki karakter kepemimpinan kuat dan dianggap serupa dengan Satrio Piningit menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Weton dengan neptu 16 ini berada di bawah naungan bintang yang kuat, menandakan karakter kepemimpinan yang istimewa. Mereka memiliki kemampuan unik untuk membalas perlakuan yang diterima dengan berlipat ganda, layaknya cermin yang memantulkan energi.

Kepekaan emosi yang dimiliki justru menjadi kekuatan utama karena memudahkan mereka berempati dengan penderitaan rakyat.

Sifat adaptif yang mereka miliki memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai situasi tanpa kehilangan prinsip, menjadikan mereka sosok pemimpin yang ideal di era yang terus berubah.

2. Kamis Pahing

Individu dengan neptu 17 ini berada di bawah perlindungan Dewa kebijaksanaan, menonjol dengan kematangan berpikir sebelum bertindak. Semangat pantang menyerah menjadi ciri khas mereka, selalu mampu menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.