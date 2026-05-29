14 Tanggal Lahir Ini Ditakdirkan Jadi Pemimpin, Mampu Memimpin dengan Bijaksana

JawaPos.com - Sebagian orang memiliki kemampuan alami untuk mencuri perhatian saat berada di tengah keramaian. Mereka terlihat percaya diri, tegas dalam mengambil keputusan, serta mampu memberi semangat kepada orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan tujuan hidup yang jelas.

Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan sifat serta potensi seseorang, termasuk kemampuan untuk memimpin.

Setiap angka dianggap mempunyai energi atau getaran tersendiri, dan beberapa angka diyakini lebih selaras dengan karakter berpengaruh, berwibawa, serta memiliki visi yang kuat.

Orang-orang dengan angka tertentu juga kerap digambarkan sebagai pribadi intuitif, yakin pada kemampuan diri, dan memiliki dorongan untuk membimbing orang lain.

Mengutip Times of India, terdapat 14 tanggal lahir yang dipercaya memiliki bakat alami untuk menjadi pemimpin bagi banyak orang.

1. Tanggal lahir 1, 10, 19, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, dan 28 berkembang pesat saat berkreasi, berinovasi, dan mengambil langkah berani menuju hal yang tidak diketahui.

Kemandirian adalah ciri khas mereka. Dengan tekad kuat, percaya diri, orisinalitas, dan kemampuan mengambil keputusan, mereka mampu mengukir jalan sendiri.