Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

Jude Bellingham (kanan) menampar bagian belakang kepala pemain Argentina Valentin Barco. (FIFA)
JawaPos.com - Duel Argentina vs Inggris diwarnai ketegangan dengan intensitas tinggi, meski Argentina akhirnya memastikan tempat mereka di final Piala Dunia 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan dari Inggris menjadi 2-1 di semifinal.
Kekalahan bagi Inggris berarti penantian 60 tahun mereka untuk meraih trofi akan berlanjut setelah penampilan yang kurang memuaskan di semifinal, meskipun sempat unggul terlebih dahulu melalui Anthony Gordon.
Pertandingan tersebut merupakan laga sengit antara kedua tim, dengan banyak tekel keras dari para pemain kedua tim sejak awal laga.
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Salah satu momen paling panas terjadi ketika bintang Real Madrid, Jude Bellingham, tampak menampar bagian belakang kepala pemain pengganti Argentina, Valentin Barco, setelah gol kemenangan Argentina.
Jude Bellingham Tampak Memukul Pemain Argentina
Dengan ketegangan yang tinggi dan Inggris dalam posisi tertekan sejak gol penyama, Anda dapat melihat bahwa stadion dan emosi memuncak ketika gol kemenangan tercipta, tetapi tidak ada yang menyangka Bellingham akan tertangkap kamera memukul pemain lawan setelah pertandingan.
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Tamparan dari Bellingham tampaknya cukup keras mengenai bagian belakang kepala Barco, dan juga tidak menunjukkan pembenaran atau penjelasan mengapa Barco menjadi korban konfrontasi Bellingham.
Semua orang tahu bahwa Bellingham adalah pemain yang sangat bersemangat dan selalu menunjukkan emosinya setiap kali ia melangkah ke lapangan, tetapi pertemuan ini dapat dilihat sebagai pertanda buruk bagi pemain Inggris tersebut dan membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa ia melampiaskan emosinya.
Mengapa Bellingham Tidak Senang dengan Barco Setelah Kekalahan Inggris
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