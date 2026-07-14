Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Lionel Messi memimpin Argentina menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, dengan target membawa La Albiceleste lolos ke partai final. (Instagram @conmebol)
JawaPos.com - Argentina dijagokan mengalahkan timnas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.
Timnas Argentina asuhan Lionel Scaloni datang ke semifinal lawan Inggris dengan modal rekor impresif, produktivitas tinggi, dan pengalaman di fase gugur yang membuat Lionel Messi dan kolega lebih diunggulkan merebut tiket final piala dunia.
Babak semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia yang memiliki sejarah panjang penuh rivalitas.
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Timnas Inggris datang dengan ambisi mengakhiri penantian panjang menuju final, sedangkan Argentina memburu sejarah mempertahankan gelar juara piala dunia. Pertemuan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama menunjukkan performa meyakinkan sepanjang turnamen.
Namun, sejumlah faktor membuat La Albiceleste sedikit lebih diunggulkan dibandingkan Three Lions.
Argentina tampil konsisten sejak memasuki fase gugur dengan selalu mencetak minimal dua gol di setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Tim racikan Lionel Scaloni juga belum terkalahkan dalam 12 pertandingan Piala Dunia secara beruntun sejak kekalahan pada laga pembuka edisi 2022.
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Pada perempat final, Argentina menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Sebelumnya, mereka juga mengatasi Mesir dengan skor 3-2 dan Cape Verde melalui extra time dengan skor identik 3-2 sebelum membuka turnamen fase gugur lewat kemenangan 3-1 atas Yordania.
Produktivitas Argentina tidak hanya bergantung kepada Lionel Messi. Delapan pemain berbeda sudah mencatatkan nama di papan skor sehingga membuat variasi serangan mereka lebih sulit diantisipasi lawan.
Messi tetap menjadi senjata utama setelah mengoleksi delapan gol sepanjang turnamen. Kapten Argentina itu diperkirakan kembali menjadi starter bersama Julian Alvarez, meski Lautaro Martinez juga masih berpeluang mendapat tempat di lini depan.
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