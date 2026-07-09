Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengakuan Fangfang terkait pernikahan sirinya dengan Vicky Prasetyo menjadi sorotan. Di tengah polemik yang kini mencuat, Fangfang mengatakan bahwa Vicky sengaja menunda pernikahan siri hingga janin yang ada di dalam perutnya itu dipastikan telah memiliki detak jantung.
Menurut Fangfang, dirinya dan Vicky Prasetyo baru melangsungkan pernikahan siri pada 24 Februari 2026, saat usia kehamilannya telah memasuki beberapa bulan. Keputusan itu disebut merupakan permintaan dari Vicky yang ingin memastikan kondisi janin benar-benar hidup sebelum akad nikah dilaksanakan.
"Karena saya hamil duluan, waktu itu ketika mau menikah, VP memastikan bayi yang ada di kandungan saya ini benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu anak ini ada nyawanya, ada detak jantungnya dulu, baru kita menikah," ungkap Fangfang di bilang Jakarta Selatan.
Fangfang juga mengatakan, pada awal kehamilan, Vicky Prasetyo menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab. Bahkan menurutnya, sang presenter berjuluk Gladiator memang menginginkan kehadiran anak dari dirinya.
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Ia juga mengungkap bahwa keinginan untuk memiliki anak telah beberapa kali disampaikan Vicky Prasetyo kepada orang-orang terdekatnya, jauh sebelum hasil tes menunjukkan indikator positif kehamilan.
"VP sering mengatakan ke teman-teman saya pengin punya anak dari Fangfang. Jadi, anak itu memang dia yang mau juga. Sejak awal dia tahu anak ini memang anaknya," kata Fangfang.
Setelah kini kandungannya memasuki usia tua, Fangfang membuat pengakuan mengejutkan ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo. Untuk mendapatkan nafkah, ia harus mengemis terlebih dahulu kepada sang suami.
Vicky Prasetyo membantah telah menelantarkan Fangfang melalui klarifikasi dalam unggahan di akun media sosialnya. Dia mengaku bertanggung jawab dengan memberikan nafkah bulanan.
Tak mau asal klaim, Vicky Prasetyo menunjukkan bukti transfernya kepada Fangfang dalam tangkapan layar percakapan via WhatsApp yang diunggahnya di Instagram.
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