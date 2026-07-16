3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

JawaPos.com — Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut membuat La Furia Roja berpeluang merebut gelar juara dunia sekaligus memperpanjang pola statistik menarik milik pelatih Luis de la Fuente yang selalu berujung trofi setiap kali menyingkirkan Prancis di semifinal turnamen besar.

Mengapa Kemenangan atas Prancis Menjadi Sinyal Positif bagi Spanyol? Spanyol tampil solid saat menghadapi Prancis dan menang 2-0 berkat gol penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22 serta penyelesaian Pedro Porro pada menit ke-58.

Hasil itu memastikan langkah La Furia Roja menuju final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Argentina yang sebelumnya mengalahkan Inggris dengan skor 2-1.

Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi tiket menuju partai puncak. Ada catatan statistik yang kembali muncul dalam perjalanan Luis de la Fuente sebagai pelatih Spanyol.

Selama menangani berbagai kelompok usia hingga tim senior, pelatih berusia 65 tahun itu sudah mempersembahkan empat trofi.

Menariknya, tiga gelar di antaranya selalu diawali dengan keberhasilan menyingkirkan Prancis pada babak semifinal.

Memang tidak ada jaminan statistik masa lalu akan kembali terulang.

Namun, pola yang terus muncul dalam tiga turnamen berbeda membuat banyak pendukung Spanyol optimistis sejarah dapat kembali berpihak kepada tim mereka pada final Piala Dunia 2026.