3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Luis de la Fuente kembali membawa Spanyol ke final setelah mengalahkan Prancis di semifinal. Statistik menunjukkan kemenangan atas Les Bleus kerap menjadi awal perjalanan La Furia Roja menuju gelar juara. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com — Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.
Kemenangan tersebut membuat La Furia Roja berpeluang merebut gelar juara dunia sekaligus memperpanjang pola statistik menarik milik pelatih Luis de la Fuente yang selalu berujung trofi setiap kali menyingkirkan Prancis di semifinal turnamen besar.
Spanyol tampil solid saat menghadapi Prancis dan menang 2-0 berkat gol penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22 serta penyelesaian Pedro Porro pada menit ke-58.
Hasil itu memastikan langkah La Furia Roja menuju final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Argentina yang sebelumnya mengalahkan Inggris dengan skor 2-1.
Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi tiket menuju partai puncak. Ada catatan statistik yang kembali muncul dalam perjalanan Luis de la Fuente sebagai pelatih Spanyol.
Selama menangani berbagai kelompok usia hingga tim senior, pelatih berusia 65 tahun itu sudah mempersembahkan empat trofi.
Menariknya, tiga gelar di antaranya selalu diawali dengan keberhasilan menyingkirkan Prancis pada babak semifinal.
Memang tidak ada jaminan statistik masa lalu akan kembali terulang.
Namun, pola yang terus muncul dalam tiga turnamen berbeda membuat banyak pendukung Spanyol optimistis sejarah dapat kembali berpihak kepada tim mereka pada final Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Pertama Kali Juara Euro dan Copa America Bertemu
Fakta pertama lahir pada Euro U-19 2015. Saat itu Spanyol mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 melalui dua gol Marco Asensio sebelum kembali menang 2-0 atas Rusia pada laga final untuk memastikan gelar juara Eropa kelompok usia.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final