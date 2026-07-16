Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 16.13 WIB

Fakta Spanyol vs Argentina: Kisah Haru Lionel Messi Mandikan Lamine Yamal, Kini Bertemu di Final Piala Dunia 2026

Foto ilustrasi ikonik Lionel Messi saat memandikan bayi Lamine Yamal pada 2007 kembali menjadi sorotan jelang pertemuan keduanya di final Piala Dunia 2026. (Instagram Mounir Nasraoui) - Image

Foto ilustrasi ikonik Lionel Messi saat memandikan bayi Lamine Yamal pada 2007 kembali menjadi sorotan jelang pertemuan keduanya di final Piala Dunia 2026. (Instagram Mounir Nasraoui)

JawaPos.com — Pertemuan Lionel Messi dan Lamine Yamal pada final Piala Dunia 2026 bukan sekadar duel dua generasi sepak bola dunia.

Laga Argentina melawan Spanyol di East Rutherford, New Jersey, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB, juga menghidupkan kembali sebuah foto ikonik yang diambil hampir dua dekade lalu saat Messi memandikan Yamal yang masih bayi.

Duel tersebut menjadi momen bersejarah karena mempertemukan Lionel Messi, 39 tahun, dengan Lamine Yamal yang baru berusia 19 tahun.

Kisah di balik foto mereka kembali menjadi sorotan setelah Yamal berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan kini berhadapan langsung dengan idolanya di panggung terbesar sepak bola.

Bagaimana Foto Ikonik Messi dan Lamine Yamal Bisa Terjadi?

Foto Lionel Messi memandikan Lamine Yamal lahir dari sebuah kegiatan amal yang digelar surat kabar Catalan Diario Sport bekerja sama dengan UNICEF pada 2007.

Kegiatan tersebut mempertemukan sejumlah pemain Barcelona dengan keluarga yang terpilih melalui undian untuk sesi pemotretan kalender amal.

Fotografer lepas Joan Monfort mengabadikan momen tersebut setelah keluarga Yamal memenangkan undian yang diselenggarakan UNICEF.

Saat itu keluarga Lamine Yamal masih tinggal di kawasan Roca Fonda, Mataró, dan mendapat kesempatan berfoto bersama salah satu pemain muda Barcelona yang sedang naik daun, Lionel Messi.

Monfort menceritakan proses pemotretan berlangsung di ruang ganti Camp Nou pada musim gugur 2007.

Lamine Yamal datang bersama sang ibu, Sheila Ebana, tanpa ada seorang pun yang membayangkan bayi tersebut kelak akan menjadi bintang sepak bola dunia.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Magis Lionel Messi Belum Habis! 2 Assist Antar Argentina Singkirkan Inggris dan Lolos ke Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Magis Lionel Messi Belum Habis! 2 Assist Antar Argentina Singkirkan Inggris dan Lolos ke Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.07 WIB

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara - Image
Piala Dunia 2026

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Kamis, 16 Juli 2026 | 14.47 WIB

Jadwal Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina, Kick-off Jam Berapa?  - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina, Kick-off Jam Berapa? 

Kamis, 16 Juli 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore