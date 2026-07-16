Fakta Spanyol vs Argentina: Kisah Haru Lionel Messi Mandikan Lamine Yamal, Kini Bertemu di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Pertemuan Lionel Messi dan Lamine Yamal pada final Piala Dunia 2026 bukan sekadar duel dua generasi sepak bola dunia.

Laga Argentina melawan Spanyol di East Rutherford, New Jersey, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB, juga menghidupkan kembali sebuah foto ikonik yang diambil hampir dua dekade lalu saat Messi memandikan Yamal yang masih bayi.

Duel tersebut menjadi momen bersejarah karena mempertemukan Lionel Messi, 39 tahun, dengan Lamine Yamal yang baru berusia 19 tahun.

Kisah di balik foto mereka kembali menjadi sorotan setelah Yamal berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan kini berhadapan langsung dengan idolanya di panggung terbesar sepak bola.

Bagaimana Foto Ikonik Messi dan Lamine Yamal Bisa Terjadi? Foto Lionel Messi memandikan Lamine Yamal lahir dari sebuah kegiatan amal yang digelar surat kabar Catalan Diario Sport bekerja sama dengan UNICEF pada 2007.

Kegiatan tersebut mempertemukan sejumlah pemain Barcelona dengan keluarga yang terpilih melalui undian untuk sesi pemotretan kalender amal.

Fotografer lepas Joan Monfort mengabadikan momen tersebut setelah keluarga Yamal memenangkan undian yang diselenggarakan UNICEF.

Saat itu keluarga Lamine Yamal masih tinggal di kawasan Roca Fonda, Mataró, dan mendapat kesempatan berfoto bersama salah satu pemain muda Barcelona yang sedang naik daun, Lionel Messi.

Monfort menceritakan proses pemotretan berlangsung di ruang ganti Camp Nou pada musim gugur 2007.