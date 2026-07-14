MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Mahkamah Agung Sunarto usai pertemuan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
JawaPos.com – Jumlah hakim yang bertugas di lingkungan peradilan Indonesia saat ini dinilai masih belum ideal.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut Mahkamah Agung masih kekurangan sekitar 1.600 hakim untuk memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan peradilan.
Hal itu disampaikan Muzani usai menemui Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7).
Dia menjelaskan, tidak mudah untuk menyediakan SDM hakim di Indonesia. Bila tahun ini MA melakukan rekrutmen Menurut dia, apabila rekrutmen dilakukan tahun ini, maka hakim hasil rekrutmen baru akan bertugas pada 2029.
Sebab, mereka masih harus menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai hakim sebelum diberi wewenang untuk ketok palu.
"Jumlah hakim yang diharapkan untuk bisa mengisi kekurangan hakim ada 1.600 hakim," kata Muzani, sebagaimana dilansir dari Antara.
Politikus Partai gerindra itu menuturkan, saat ini Mahkamah Agung memiliki sekitar 8.600 hakim, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya atau 50 persen telah berusia di atas 55 tahun. Artinya, ada lebih dari 4.000 hakim yang akan pensiun dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
"Karena itu tantangan berikutnya adalah persoalan SDM hukum," ucapnya. Sehingga perlu dicarikan solusi bersama sebagai bagian dari penguatan lembaga negara di sektor peradilan.
Baca Juga:Sepak Terjang Hakim Andi Saputra, Eks Jurnalis yang Berani Dissenting Opinion Vonis Nadiem Makarim
"Penguatan lembaga negara itu artinya penguatan cabang-cabang kekuasaan negara, yang berarti penguatan negara secara keseluruhan," ujarnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu