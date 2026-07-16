Magis Lionel Messi Belum Habis! 2 Assist Antar Argentina Singkirkan Inggris dan Lolos ke Final Piala Dunia 2026

Lionel Messi menjadi Man of the Match setelah menyumbang dua assist yang membawa Argentina menang dramatis 2-1 atas Inggris dan melaju ke final Piala Dunia 2026. (Instagram @conmebol)
JawaPos.com — Lionel Messi kembali membuktikan kelasnya saat membawa Argentina mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.
Meski tidak mencetak gol, kapten Albiceleste menyumbang dua assist yang mengantarkan timnya membalikkan keadaan sekaligus mengamankan tiket ke final.
Kemenangan dramatis tersebut membuat Argentina menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia.
Sementara itu, Inggris harus mengubur mimpi tampil di partai puncak dan kini bersiap menghadapi Prancis pada laga perebutan tempat ketiga.
Lionel Messi kembali menunjukkan kualitas sebagai pemain yang mampu menentukan jalannya pertandingan di momen paling krusial.
Ketika Argentina tertinggal hingga memasuki lima menit terakhir laga, pemain berusia 39 tahun itu mengambil alih kendali permainan melalui visi, kreativitas, dan akurasi umpannya.
Sepanjang pertandingan, Inggris mampu membatasi ruang gerak lini depan Argentina.
Namun, Messi tetap sabar mencari celah sambil terus mengatur ritme serangan hingga akhirnya menemukan momentum yang mengubah arah pertandingan.
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Laga sendiri berlangsung ketat sejak babak pertama. Inggris mendapatkan peluang terbaik melalui sundulan John Stones pada menit ke-33, tetapi bola hanya mengenai jaring samping gawang Argentina.
Argentina membalas lewat tembakan jarak jauh Enzo Fernandez pada menit ke-39 yang masih melenceng tipis. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum setelah kedua tim sama-sama tampil disiplin dalam bertahan.
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