Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

JawaPos.com - Sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia seperti Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, dan Mobil Indostation kompak menurunkan sejumlah harga beberapa produknya.

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian terhadap beberapa produk BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Harga Pertamax Turbo turun sebesar Rp 1.450 per liter, dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamina Dex mengalami penurunan sebesar Rp 3.650 per liter, dari Rp 24.800 menjadi Rp 21.150 per liter, sedangkan Dexlite turun sebesar Rp 3.300 per liter, dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700 per liter.

Penyesuaian juga dilakukan oleh BP-AKR yang menyesuaikan arga BP Ultimate Diesel secara signifikan dari Rp 25.060 menjadi Rp 21.340 per liter. Namun, harga BP 92 tetap berada di Rp 16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate tetap dipertahankan pada harga Rp 17.240 per liter.

Kemudian, Shell Indonesia yang melakukan penyesuaian harga Shell V-Power Diesel menjadi Rp 21.340 per liter dari sebelumnya Rp 24.490 per liter. Untuk harga produk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tercantum dalam daftar harga terbaru.

Selanjutnya, Vivo Energy Indonesia menetapkan harga Vivo Revvo 92 sebesar Rp 16.670 per liter, Vivo Revvo 95 sebesar Rp 17.240 per liter, dan Vivo Diesel Primus sebesar Rp 21.340 per liter. Adapun Mobil Indostation menetapkan harga Gasoline 92 sebesar Rp 16.670 per liter.