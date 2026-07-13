Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Pemakaman Temon di TPU Tanah Kusir Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Prosesi pemakaman komedian Simson Rarameha Ngadang atau Temon di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7), berlangsung penuh haru. Setelah jenazah dimakamkan, keluarga besar dan sejumlah sahabat menggelar sesi foto bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.
Momen foto bersama tersebut terbelah jadi 2 kubu. Kelompok pertama terdiri dari keluarga dan para pelayat yang beragama Kristen. Setelah sesi tersebut selesai, giliran keluarga serta sahabat Temon yang beragama Islam melakukan sesi foto bersama di pemakaman.
Prosesi itu berlangsung tertib dan penuh rasa saling menghormati. Perbedaan keyakinan di tengah keluarga besar Temon tidak mengurangi suasana duka maupun kebersamaan dalam mengantar sang komedian ke tempat peristirahatan terakhir.
Usai acara pemakaman, anak-anak dari mendiang Temon bersedia memberikan keterangan di hadapan awak media. Riko dan Rika sebagai anak tertua mengungkapkan pesan yang selama ini selalu disampaikan sang ayah kepada anak-anaknya.
Menurut mereka, Temon sangat berharap anak-anak tetap rukun, saling mendukung, dan menguatkan satu sama lain. Bahkan, almarhum memiliki keinginan agar seluruh anaknya bisa tinggal bersama di satu rumah.
"Ayah malah kepengennya anak-anak tinggal di satu rumah. Selama ini belum (tinggal satu rumah)," kata Rika di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Rambu, salah satu anak Temon yang beberapa waktu lalu diwisuda, mengaku masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Kepergian Temon yang begitu mendadak membuatnya masih diliputi rasa kehilangan.
"Aku masih bingung sampai sekarang (tidak pernah menyangka ayah akan meninggal)," ujarnya.
Rambu juga mengenang pesan yang disampaikan ayahnya saat menghadiri acara wisudanya. Menurutnya, Temon memintanya untuk berkarier sesuai dengan bidang yang diminatinya.
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