Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

JawaPos.com — Timnas Prancis menghadapi ancaman krisis lini tengah saat bertemu Timnas Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026.

Duel yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB itu dibayangi kondisi kebugaran sejumlah pemain penting, meski kedua tim diprediksi tetap menurunkan kekuatan terbaik demi memperebutkan tiket ke final.

Siapa Saja Pemain yang Absen atau Diragukan Tampil? Daftar pemain absen Prancis vs Spanyol mengarah pada beberapa nama yang masih menjalani pemulihan cedera. Meski tidak ada gelombang cedera besar, kondisi sejumlah pemain tetap menjadi perhatian jelang laga empat besar.

Di kubu Timnas Prancis, Aurelien Tchouameni masih diragukan tampil setelah mengalami cedera paha.

Gelandang Real Madrid tersebut telah melewatkan dua pertandingan terakhir dan masih berpacu dengan waktu agar bisa pulih sebelum menghadapi Spanyol.

Situasi itu membuat Didier Deschamps harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Selama Tchouameni absen, Manu Kone tampil impresif dan mampu mengisi peran sebagai gelandang bertahan bersama Adrien Rabiot.

Sementara itu, kondisi Adrien Rabiot juga sempat menjadi perhatian setelah mengalami cedera ringan saat menghadapi Maroko.

Namun, tim medis Timnas Prancis optimistis sang gelandang dapat kembali bugar dan tersedia untuk pertandingan semifinal.