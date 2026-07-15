Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

JawaPos.com — Timnas Inggris dan Timnas Argentina akan memperebutkan satu tiket ke final Piala Dunia 2026 saat bentrok di semifinal di Atlanta, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung ketat, dengan analisis prediksi lebih condong pada hasil imbang setelah 90 menit karena kedua tim sama-sama tampil sulit dikalahkan sepanjang turnamen.

Mengapa Inggris vs Argentina Diprediksi Berlangsung Sengit? Laga Inggris kontra Argentina selalu menghadirkan tensi tinggi, terlebih ini menjadi pertemuan pertama kedua negara di ajang Piala Dunia sejak edisi 2002.

Kali ini, taruhannya jauh lebih besar karena pemenang akan melangkah ke partai final Piala Dunia 2026.

Berdasarkan prediksi sejumlah analis taruhan, hasil imbang menjadi pilihan utama dengan odds 3,08.

Peluang kedua tim melanjutkan pertandingan hingga babak tambahan dinilai cukup besar mengingat performa keduanya sepanjang fase gugur.

Secara statistik, tiga dari sepuluh semifinal Piala Dunia dalam lima edisi terakhir harus diselesaikan melalui perpanjangan waktu.

Kondisi tersebut memperkuat prediksi duel Inggris melawan Argentina berpotensi kembali berlangsung hingga 120 menit.

Inggris Mengandalkan Mentalitas, Argentina Lebih Teruji Perjalanan Inggris menuju semifinal tidak sepenuhnya mulus.