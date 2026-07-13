Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

JawaPos.com - Komedian senior Simson Rarameha Ngadang alias Temon diketahui memiliki perjalanan rumah tangga yang cukup panjang. Semasa hidupnya, Temon mengaku telah menikah hingga enam kali, meski dirinya tetap memeluk agama Kristen hingga akhir hayat.

Dalam sebuah kesempatan, Temon menceritakan perjalanan pernikahannya. Ia mengungkapkan bahwa pernikahan keduanya terjadi setelah istri pertama meninggal dunia. Sementara itu, rumah tangganya dengan istri kedua dan ketiga berakhir lewat perceraian dan pisah ranjang.

Temon juga pernah mengaku menjalani pernikahan keempat, kelima, dan keenam secara siri. Beberapa perempuan yang pernah menjadi istrinya diketahui beragama Islam. Pengakuan tersebut sempat memunculkan pertanyaan tentang keyakinan yang dianut sang komedian.

Menanggapi hal tersebut, adik kandung almarhum, Heny, menegaskan bahwa Temon tidak pernah berpindah agama. Ia memastikan sang kakak tetap memeluk agama Kristen sepanjang hidupnya.

Baca Juga:Rumah Komika Mega Salsabila Didatangi Polisi Usai Konten Satir Soal Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah Viral

"Dia tidak pernah jadi muslim. Dia dari dulu Kristen," kata Heny kepada JawaPos.com di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Heny mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pernikahan Temon dengan sejumlah perempuan yang beragama Islam. Menurutnya, urusan tersebut merupakan ranah pribadi sang kakak.

"Nikahnya aku nggak tahu. Tapi yang jelas kakak saya tidak pernah pindah agama," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7) pagi akibat mengalami serangan jantung. Komedian yang dikenal lewat sejumlah program komedi televisi itu mengembuskan napas terakhir pada usia 59 tahun.