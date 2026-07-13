Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 13 Juli 2026 | 22.03 WIB

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Barisan keluarga di pemakaman komedian Temon di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. (Abdul Rahman/JawaPos.cim) - Image

Barisan keluarga di pemakaman komedian Temon di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. (Abdul Rahman/JawaPos.cim)

JawaPos.com - Komedian senior Simson Rarameha Ngadang alias Temon diketahui memiliki perjalanan rumah tangga yang cukup panjang. Semasa hidupnya, Temon mengaku telah menikah hingga enam kali, meski dirinya tetap memeluk agama Kristen hingga akhir hayat.

Dalam sebuah kesempatan, Temon menceritakan perjalanan pernikahannya. Ia mengungkapkan bahwa pernikahan keduanya terjadi setelah istri pertama meninggal dunia. Sementara itu, rumah tangganya dengan istri kedua dan ketiga berakhir lewat perceraian dan pisah ranjang.

Temon juga pernah mengaku menjalani pernikahan keempat, kelima, dan keenam secara siri. Beberapa perempuan yang pernah menjadi istrinya diketahui beragama Islam. Pengakuan tersebut sempat memunculkan pertanyaan tentang keyakinan yang dianut sang komedian.

Menanggapi hal tersebut, adik kandung almarhum, Heny, menegaskan bahwa Temon tidak pernah berpindah agama. Ia memastikan sang kakak tetap memeluk agama Kristen sepanjang hidupnya.

"Dia tidak pernah jadi muslim. Dia dari dulu Kristen," kata Heny kepada JawaPos.com di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Heny mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pernikahan Temon dengan sejumlah perempuan yang beragama Islam. Menurutnya, urusan tersebut merupakan ranah pribadi sang kakak.

"Nikahnya aku nggak tahu. Tapi yang jelas kakak saya tidak pernah pindah agama," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7) pagi akibat mengalami serangan jantung. Komedian yang dikenal lewat sejumlah program komedi televisi itu mengembuskan napas terakhir pada usia 59 tahun.

Jenazah Temon dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dihadiri anak-anak almarhum, keluarga besar, serta sejumlah sahabat dan rekan sesama artis yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Istri hingga Anak-anak Menangis Saat Komedian Temon Dimakamkan di TPU Tanah Kusir - Image
Entertainment

Istri hingga Anak-anak Menangis Saat Komedian Temon Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Senin, 13 Juli 2026 | 21.22 WIB

Abdel Achrian Sangat Sedih dan Terpukul Usai Tahu Temon Meninggal - Image
Entertainment

Abdel Achrian Sangat Sedih dan Terpukul Usai Tahu Temon Meninggal

Senin, 13 Juli 2026 | 03.16 WIB

Kenang Komedian Temon, Cak Lontong: Bang Temon Orangnya Unik - Image
Entertainment

Kenang Komedian Temon, Cak Lontong: Bang Temon Orangnya Unik

Senin, 13 Juli 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore