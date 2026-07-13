Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Temon meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Tanah Air.

Sosok yang dikenal publik luas lewat duet komedinya bersama Abdel Achrian tersebut telah menghibur masyarakat selama lebih dari tiga dekade melalui siaran radio, acara televisi, film, hingga panggung hiburan.

Di balik gaya humornya yang khas, Temon memiliki latar belakang pendidikan yang gemilang yang mungkin tidak banyak disorot publik. Selain itu, perjalanan kariernya yang panjang menunjukkan bahwa Temon punya komitmen dan dedikasi pada profesi yang telah menjadi pilihan hidupnya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok komedian Temon, berikut profil singkatnya.

Profil Komedian Temon Simson Rarameha Ngadang atau Temon lahir di Jakarta pada 28 Desember 1966. Sejak kecil, dia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta, Temon kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dengan gelar Sarjana Psikologi.

Latar belakang akademiknya sempat membawa Temon bekerja di bidang sumber daya manusia (HRD) dan sempat menjalani praktik di rumah sakit jiwa. Namun, kecintaannya terhadap dunia hiburan membuat Temon memutuskan untuk beralih profesi dan mengejar karier di industri kreatif.

Mengawali Karier sebagai Penyiar Radio Perjalanan Temon di dunia hiburan dimulai pada 1992 silam ketika ia bergabung sebagai penyiar di Radio SK (Suara Kejayaan). Di radio inilah kemampuannya berbicara, melakukan improvisasi, dan melontarkan humor terus terasah.