Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

Komedian Temon meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. (Instagram: temontemplar27)
JawaPos.com - Kepergian komedian Simson Rarameha Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Temon meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Tanah Air.
Sosok yang dikenal publik luas lewat duet komedinya bersama Abdel Achrian tersebut telah menghibur masyarakat selama lebih dari tiga dekade melalui siaran radio, acara televisi, film, hingga panggung hiburan.
Di balik gaya humornya yang khas, Temon memiliki latar belakang pendidikan yang gemilang yang mungkin tidak banyak disorot publik. Selain itu, perjalanan kariernya yang panjang menunjukkan bahwa Temon punya komitmen dan dedikasi pada profesi yang telah menjadi pilihan hidupnya.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang sosok komedian Temon, berikut profil singkatnya.
Simson Rarameha Ngadang atau Temon lahir di Jakarta pada 28 Desember 1966. Sejak kecil, dia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta, Temon kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dengan gelar Sarjana Psikologi.
Latar belakang akademiknya sempat membawa Temon bekerja di bidang sumber daya manusia (HRD) dan sempat menjalani praktik di rumah sakit jiwa. Namun, kecintaannya terhadap dunia hiburan membuat Temon memutuskan untuk beralih profesi dan mengejar karier di industri kreatif.
Perjalanan Temon di dunia hiburan dimulai pada 1992 silam ketika ia bergabung sebagai penyiar di Radio SK (Suara Kejayaan). Di radio inilah kemampuannya berbicara, melakukan improvisasi, dan melontarkan humor terus terasah.
Lingkungan radio juga mempertemukannya dengan Abdel Achrian, yang kemudian menjadi sahabat sekaligus partner komedi paling dikenal sepanjang kariernya. Chemistry Temon-Abdel berkembang dari balik studio radio hingga akhirnya merambah ke dunia televisi.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland