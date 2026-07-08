Ketika Pakar VAR Bersuara: Keputusan Wasit Rampok Perjuangan Mesir di Piala Dunia 2026

Kapten Mesir, Mohamed Salah (10), melakukan protes kepada wasit saat timnya menghadapi Argentina di Piala Dunia 2026. (nathan ray)
JawaPos.com - Pakar VAR memberikan penilaian tegas mengenai apakah Mesir seharusnya mendapatkan penalti di akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan dramatis 2-3 dari Argentina pada Selasa (7/7) malam WIB. Keputusan untuk melanjutkan permainan akhirnya terbukti merugikan Mohamed Salah dkk, karena sang juara bertahan langsung menyerang balik dan mencetak gol yang menyelesaikan perubahan luar biasa dalam 14 menit sekaligus mengamankan tempat mereka di perempat final Piala Dunia 2026.
The Pharaohs unggul dua gol dengan hanya 11 menit waktu normal tersisa, tetapi tim asuhan Lionel Scaloni sekali lagi menunjukkan ketahanan khas mereka. Lionel Messi mencetak gol dan memberikan assist saat Argentina menjaga harapan mereka untuk mempertahankan gelar tetap hidup, setelah sebelumnya menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi dua penalti dalam satu turnamen Piala Dunia.
Baca Juga:Mostafa Ziko Murka! Tuding Mesir Dirampok saat Disingkirkan Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026
Namun, masih ada pertanyaan mengenai keabsahan gol kemenangan tersebut. Enzo Fernandez menyundul bola pada menit ke-93 melewati kiper Mesir sebelum merayakan gol tersebut di depan pendukung Argentina yang emosional. Akhir pertandingan yang dramatis itu juga memicu perkelahian antara kedua kubu, dengan seorang anggota staf pelatih Mesir mendapat kartu merah karena memprotes keputusan tersebut.
Saat bola diumpankan ke arah Salah, ia tampak ditarik bajunya dan kemudian kakinya tersandung di dalam kotak penalti beberapa saat kemudian, yang membantu Argentina melakukan serangan balik. Setelah meninjau rekaman tersebut, Dale Johnson - yang bekerja sebagai pakar VAR untuk BBC, percaya bahwa wasit seharusnya menunjuk titik penalti.
"Gol Mesir yang dianulir sepenuhnya bertentangan dengan cara wasit memimpin turnamen ini. Anda tidak bisa membiarkan sentuhan ringan di mana Anda tidak memberikan pelanggaran untuk kontak minimal dan kemudian membatalkan gol melalui VAR karena pegangan yang sangat minimal pada baju."
Baca Juga:Enzo Fernandez Cetak Gol Kemenangan, Scaloni Kehabisan Kata-Kata usai Timnas Argentina Bangkit Kalahkan Mesir di Piala Dunia
Dalam komentar terpisah, ia menambahkan: "Ada sedikit pelanggaran pada kaki juga, tetapi begitu banyak pelanggaran seperti ini yang dibiarkan oleh wasit," tampaknya setuju bahwa tim Afrika itu pantas mendapatkan satu penalti, tetapi seruan untuk penalti kedua - yang hampir pasti akan membuat Argentina tersingkir - bersifat spekulatif.
Terpuruk, tetapi tidak pernah benar-benar kalah. Luapan emosi di akhir pertandingan pada Selasa malam bukan hanya menunjukkan betapa dekatnya Argentina dengan tersingkirnya dari turnamen - Messi tentu saja takut akan kemungkinan tersingkir lebih awal - tetapi juga simbol ketahanan, kebersamaan, dan keyakinan mereka akan kemenangan.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah