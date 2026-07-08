Ketika Pakar VAR Bersuara: Keputusan Wasit Rampok Perjuangan Mesir di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pakar VAR memberikan penilaian tegas mengenai apakah Mesir seharusnya mendapatkan penalti di akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan dramatis 2-3 dari Argentina pada Selasa (7/7) malam WIB. Keputusan untuk melanjutkan permainan akhirnya terbukti merugikan Mohamed Salah dkk, karena sang juara bertahan langsung menyerang balik dan mencetak gol yang menyelesaikan perubahan luar biasa dalam 14 menit sekaligus mengamankan tempat mereka di perempat final Piala Dunia 2026.

The Pharaohs unggul dua gol dengan hanya 11 menit waktu normal tersisa, tetapi tim asuhan Lionel Scaloni sekali lagi menunjukkan ketahanan khas mereka. Lionel Messi mencetak gol dan memberikan assist saat Argentina menjaga harapan mereka untuk mempertahankan gelar tetap hidup, setelah sebelumnya menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi dua penalti dalam satu turnamen Piala Dunia.

Namun, masih ada pertanyaan mengenai keabsahan gol kemenangan tersebut. Enzo Fernandez menyundul bola pada menit ke-93 melewati kiper Mesir sebelum merayakan gol tersebut di depan pendukung Argentina yang emosional. Akhir pertandingan yang dramatis itu juga memicu perkelahian antara kedua kubu, dengan seorang anggota staf pelatih Mesir mendapat kartu merah karena memprotes keputusan tersebut.

VAR Memutuskan Klaim Penalti Mohamed Salah Melawan Argentina Saat bola diumpankan ke arah Salah, ia tampak ditarik bajunya dan kemudian kakinya tersandung di dalam kotak penalti beberapa saat kemudian, yang membantu Argentina melakukan serangan balik. Setelah meninjau rekaman tersebut, Dale Johnson - yang bekerja sebagai pakar VAR untuk BBC, percaya bahwa wasit seharusnya menunjuk titik penalti.

"Gol Mesir yang dianulir sepenuhnya bertentangan dengan cara wasit memimpin turnamen ini. Anda tidak bisa membiarkan sentuhan ringan di mana Anda tidak memberikan pelanggaran untuk kontak minimal dan kemudian membatalkan gol melalui VAR karena pegangan yang sangat minimal pada baju."

Dalam komentar terpisah, ia menambahkan: "Ada sedikit pelanggaran pada kaki juga, tetapi begitu banyak pelanggaran seperti ini yang dibiarkan oleh wasit," tampaknya setuju bahwa tim Afrika itu pantas mendapatkan satu penalti, tetapi seruan untuk penalti kedua - yang hampir pasti akan membuat Argentina tersingkir - bersifat spekulatif.