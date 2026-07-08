Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

Maroko siap memberikan ujian serius kepada Prancis di perempat final Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Prancis kembali bertemu Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Keduanya akan bertarung di Gillette Stadium, Foxborough, Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dini hari WIB.
Pertemuan ini tentu saja mengingatkan kita dengan laga semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana saat itu Prancis begitu superior setelah menang 2-0. Pertandingan itu juga tercatat sebagai pertemuan terakhir mereka sebelum bertarung di Boston.
Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan untuk lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Selain materi pemain serta statistik permainan Les Bleus sejak penyisihan grup hingga perempat final, Prancis juga unggul rekor pertemuan atas Singa Atlas.
Baca Juga:Preview Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Krisis Lini Tengah, Didier Deschamps Pertimbangkan Turunkan N'Golo Kante
Sejak 1963, Prancis vs Maroko tercatat sudah bertemu sebanyak 12 kali. Prancis masih unggul dengan tujuh kemenangan, sedangkan Maroko hanya mengemas satu kemenangan. Sisanya berakhir dengan hasil imbang.
Indikasi itu menjadi sinyal kuat bahwa Prancis lebih dijagokan untuk melaju ke tahap selanjutnya. Namun, jangan lupakan jika Maroko tengah mengalami perkembangan pesat dalam dunia sepak bola.
Mereka bukan lagi berstatus kuda hitam, tapi representasi dari kebangkitan dan kebanggaan wajah Afrika di Piala Dunia kali ini. Mereka bahkan menjadi satu-satunya wakil Afrika tersisa di babak perempat final.
Baca Juga:Maroko Ukir Rekor Bersejarah sebagai Tim Afrika Pertama yang 2 Kali Capai Perempat Final Piala Dunia FIFA
Walau begitu, tak bisa dipungkiri jika Prancis lebih berambisi. Les Bleus mengincar semifinal Piala Dunia ketiga berturut-turut, meski harus mengalahkan Maroko di perempat final.
Tim mana pun yang memenangkan pertandingan ulang semifinal 2022 mereka akan melaju ke babak empat besar, di mana Spanyol atau Belgia akan menunggu.
Setelah berjuang keras dan selamat dari 'taktik gelap' Paraguay di babak knockout kedua, Prancis selaku salah satu favorit juara bersiap untuk perempat final Piala Dunia lainnya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah