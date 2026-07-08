Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

JawaPos.com - Prancis kembali bertemu Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Keduanya akan bertarung di Gillette Stadium, Foxborough, Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dini hari WIB.

Pertemuan ini tentu saja mengingatkan kita dengan laga semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana saat itu Prancis begitu superior setelah menang 2-0. Pertandingan itu juga tercatat sebagai pertemuan terakhir mereka sebelum bertarung di Boston.

Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan untuk lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Selain materi pemain serta statistik permainan Les Bleus sejak penyisihan grup hingga perempat final, Prancis juga unggul rekor pertemuan atas Singa Atlas.

Sejak 1963, Prancis vs Maroko tercatat sudah bertemu sebanyak 12 kali. Prancis masih unggul dengan tujuh kemenangan, sedangkan Maroko hanya mengemas satu kemenangan. Sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Indikasi itu menjadi sinyal kuat bahwa Prancis lebih dijagokan untuk melaju ke tahap selanjutnya. Namun, jangan lupakan jika Maroko tengah mengalami perkembangan pesat dalam dunia sepak bola.

Mereka bukan lagi berstatus kuda hitam, tapi representasi dari kebangkitan dan kebanggaan wajah Afrika di Piala Dunia kali ini. Mereka bahkan menjadi satu-satunya wakil Afrika tersisa di babak perempat final.

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Walau begitu, tak bisa dipungkiri jika Prancis lebih berambisi. Les Bleus mengincar semifinal Piala Dunia ketiga berturut-turut, meski harus mengalahkan Maroko di perempat final.

Tim mana pun yang memenangkan pertandingan ulang semifinal 2022 mereka akan melaju ke babak empat besar, di mana Spanyol atau Belgia akan menunggu.