Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

JawaPos.com - Portugal dan Spanyol bentrok pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bursa taruhan dunia lebih mengunggulkan La Furia Roja, tetapi Cristiano Ronaldo berpeluang menciptakan kejutan dalam Derby Iberia yang sarat gengsi.

Portugal menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Selasa (7/7) dini hari WIB. Laga bertajuk Derby Iberia ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar di fase gugur karena mempertemukan dua kandidat juara dengan generasi pemain yang berbeda.

Reuters menyebut duel ini sebagai "tinderbox" atau pertandingan yang siap meledak karena menjadi ulangan final UEFA Nations League musim lalu. Saat itu Portugal keluar sebagai juara lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Kini Spanyol datang dengan misi balas dendam.

Di sisi lain, sorotan juga mengarah kepada Cristiano Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu berpotensi menjalani salah satu laga terakhirnya di Piala Dunia, sementara di kubu lawan muncul bintang muda Lamine Yamal yang menjadi simbol generasi baru sepak bola Spanyol. Reuters menyebut pertandingan ini sebagai pertarungan dua era sepak bola Eropa.

Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Portugal vs Spanyol

Selasa, 7 Juli 2026

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Kick-off 02.00 WIB Rekor dan Statistik Menarik Spanyol datang dengan modal yang jauh lebih meyakinkan. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 34 pertandingan sejak menjuarai Euro 2024 dan belum sekali pun kebobolan di Piala Dunia 2026. Mereka juga baru saja membantai Austria 3-0 tanpa membiarkan lawan melepaskan satu tembakan tepat sasaran.

Sebaliknya, Portugal lolos ke babak 16 besar dengan performa yang belum sepenuhnya meyakinkan. Selecao das Quinas hanya menjadi runner-up Grup K sebelum mengalahkan Kroasia 2-1 melalui gol pada menit-menit akhir. Media Portugal bahkan menilai tim Roberto Martinez masih belum menemukan permainan terbaiknya.

Meski demikian, Portugal memiliki kenangan manis atas Spanyol setelah memenangkan final UEFA Nations League lewat adu penalti. Faktor psikologis tersebut diyakini bisa menjadi modal tambahan bagi Ronaldo dan kawan-kawan.

Ronaldo Pensiun usai Piala Dunia? Cristiano Ronaldo akan menentukan kelanjutan masa depannya di panggung internasional setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi Piala Dunia 2026. "Masa depan tidak penting saat ini. Saya akan membicarakannya. Saya akan punya waktu, setelah kami menang atau kalah, untuk berbicara dengan keluarga saya, dan kemudian membuat keputusan seperti yang biasa saya lakukan," kata Ronaldo dikutip Antara dari ESPN.

Pemain bintang Al Nassr berusia 41 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan lebih memilih fokus untuk menikmati momentum turnamen saat ini.