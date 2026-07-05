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Hendra, Antara
Senin, 6 Juli 2026 | 06.30 WIB

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

Pemain timnas Belgia Youri Tielemans (paling kiri) berselebrasi setelah mencetak gol saat pertandingan babak 32 besar melawan Senegal di Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Seattle di Seattle, Amerika Serikat, 1 Juli 2026. Prediksi AS vs Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. AS tanpa Folarin Balogun, Belgia datang dengan modal comeback dramatis. (ANTARA/Xinhua/Mao Siqian) - Image

Pemain timnas Belgia Youri Tielemans (paling kiri) berselebrasi setelah mencetak gol saat pertandingan babak 32 besar melawan Senegal di Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Seattle di Seattle, Amerika Serikat, 1 Juli 2026. Prediksi AS vs Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. AS tanpa Folarin Balogun, Belgia datang dengan modal comeback dramatis. (ANTARA/Xinhua/Mao Siqian)

JawaPos.com - Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tuan rumah kehilangan Folarin Balogun akibat kartu merah, sementara Belgia datang dengan modal kebangkitan dramatis atas Senegal.

AS akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle, Senin (7/7) pagi WIB. Duel ini menjadi salah satu laga paling dinanti karena mempertemukan tuan rumah yang sedang percaya diri dengan Belgia yang mulai menemukan momentum.

Sorotan utama tertuju pada absennya penyerang AS, Folarin Balogun. Top skor tim itu harus menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina. Reuters menyebut kehilangan Balogun menjadi tantangan terbesar bagi pelatih Mauricio Pochettino dalam menentukan komposisi lini depan.

Di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melakukan comeback luar biasa saat menyingkirkan Senegal 3-2 melalui babak tambahan. Meski demikian, bek Timothy Castagne mengingatkan timnya tidak bisa lagi mengandalkan kebangkitan di menit-menit akhir jika ingin melaju lebih jauh.

Jadwal Pertandingan

  • Babak 16 Besar Piala Dunia 2026
  • Amerika Serikat vs Belgia
  • Senin, 7 Juli 2026
  • Stadion Seattle (Seattle)
  • Kick-off pukul 07.00 WIB

Rekor dan Statistik Menarik

  • AS mencatat tiga kemenangan di Piala Dunia 2026 dan tampil semakin solid sepanjang turnamen. Reuters menyebut ekspektasi publik terhadap tim Mauricio Pochettino terus meningkat.
  • Belgia lolos setelah bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Senegal 3-2 lewat perpanjangan waktu.
  • Ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di Piala Dunia sejak Belgia menyingkirkan AS 2-1 pada babak 16 besar edisi 2014.
  • Bek Sergino Dest mengatakan dukungan publik membuat kepercayaan diri skuad AS semakin tinggi menjelang laga besar tersebut.
  • Belgia berharap Jeremy Doku bisa tampil lebih efektif setelah sempat terganggu masalah kebugaran dan kondisi pribadi pada awal turnamen.

Prediksi Susunan Pemain

Amerika Serikat (4-2-3-1):
Matt Freese; Sergino Dest, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Johnny Cardoso; Malik Tillman, Gio Reyna, Christian Pulisic; Patrick Agyemang.

Pelatih: Mauricio Pochettino.

Belgia (4-3-3):
Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Wout Faes, Maxim De Cuyper, Arthur Theate; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Amadou Onana; Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio.

Pelatih: Rudi Garcia.

Head to Head

  • 2014: Belgia 2-1 Amerika Serikat (Piala Dunia)
  • Maret 2026: Belgia 5-2 Amerika Serikat (uji coba)

Prediksi Bursa Taruhan Dunia

Belum ada favorit mutlak untuk pertandingan ini.

Pasar taruhan internasional justru menempatkan duel ini nyaris seimbang. BetMGM membuka AS sebagai favorit tipis untuk lolos ke perempat final, sementara sejumlah operator lain seperti FanDuel dan FOX Sports menilai laga ini sebagai "pick'em" atau 50:50.

Editor: Hendra
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