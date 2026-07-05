Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

Pemain timnas Belgia Youri Tielemans (paling kiri) berselebrasi setelah mencetak gol saat pertandingan babak 32 besar melawan Senegal di Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Seattle di Seattle, Amerika Serikat, 1 Juli 2026. Prediksi AS vs Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. AS tanpa Folarin Balogun, Belgia datang dengan modal comeback dramatis. (ANTARA/Xinhua/Mao Siqian)
JawaPos.com - Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tuan rumah kehilangan Folarin Balogun akibat kartu merah, sementara Belgia datang dengan modal kebangkitan dramatis atas Senegal.
AS akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle, Senin (7/7) pagi WIB. Duel ini menjadi salah satu laga paling dinanti karena mempertemukan tuan rumah yang sedang percaya diri dengan Belgia yang mulai menemukan momentum.
Sorotan utama tertuju pada absennya penyerang AS, Folarin Balogun. Top skor tim itu harus menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina. Reuters menyebut kehilangan Balogun menjadi tantangan terbesar bagi pelatih Mauricio Pochettino dalam menentukan komposisi lini depan.
Di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melakukan comeback luar biasa saat menyingkirkan Senegal 3-2 melalui babak tambahan. Meski demikian, bek Timothy Castagne mengingatkan timnya tidak bisa lagi mengandalkan kebangkitan di menit-menit akhir jika ingin melaju lebih jauh.
Amerika Serikat (4-2-3-1):
Matt Freese; Sergino Dest, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Johnny Cardoso; Malik Tillman, Gio Reyna, Christian Pulisic; Patrick Agyemang.
Pelatih: Mauricio Pochettino.
Belgia (4-3-3):
Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Wout Faes, Maxim De Cuyper, Arthur Theate; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Amadou Onana; Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio.
Pelatih: Rudi Garcia.
Belum ada favorit mutlak untuk pertandingan ini.
Pasar taruhan internasional justru menempatkan duel ini nyaris seimbang. BetMGM membuka AS sebagai favorit tipis untuk lolos ke perempat final, sementara sejumlah operator lain seperti FanDuel dan FOX Sports menilai laga ini sebagai "pick'em" atau 50:50.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia