Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

JawaPos.com - Polemik pengontrak di Surabaya yang tengah viral di media sosial, berujung damai setelah anak pemilik rumah sepakat memberikan kompensasi sebesar Rp 5 juta per KK untuk dua keluarga.

Rumah kontrakan tersebut berlokasi di Jalan Kalisari Sayangan I No. 21 dan 21A, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kemarin, Selasa (7/7), keluarga pemilik rumah sudah memberikan kompensasi sebesar Rp 5 juta kepada dua keluarga, ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan di Balai RW Kalisari Sayangan.

"Sudah, sudah (polemik kontrakan selesai), saya juga sudah kasih Rp 5 juta untuk masing-masing KK, jadi Rp 10 juta tadi (uang kompensasi diberikan)," ujar anak pemilik rumah, Putri kepada JawaPos.com di lokasi.

Terkait bagian depan rumah pengontrak yang dibongkar, Putri menjelaskan bahwa rumah yang sebelumnya menjadi polemik adalah bangunan sambung. Bagian depan juga sudah lama tidak ditempati, sehingga dirobohkan.

Menurutnya, proses pembongkaran telah lebih dulu dikomunikasikan dengan pihak pengontrak. Langkah itu dilakukan agar penghuni memiliki ruang yang lebih leluasa saat mengeluarkan dan memindahkan barang-barang mereka.

"Ini tinggal video untuk beresin, nanti baru manggil tukang lagi, dibicarakan mau bongkar yang mana dulu, yang jelas bagian depan benar sudah dibongkar," imbuh perempuan berhijab tersebut.

Sementara itu, salah seorang pengontrak, Titik meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa keluarganya berkenan pindah. Namun, tenggat waktu 1 bulan dinilai terlalu singkat, terlebih setelah videonya viral.