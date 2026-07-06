Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

Lionel Messi menjadi sorotan utama saat Argentina menghadapi Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com — Argentina diprediksi mengalahkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Selasa (7/7/2026) pukul 23.00 WIB.
Duel juara bertahan melawan wakil Afrika itu menghadirkan pertarungan dua megabintang dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah, dalam perebutan tiket menuju perempat final.
Argentina datang dengan status favorit setelah menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen.
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Sementara Mesir membawa kepercayaan diri tinggi usai mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya lewat kemenangan dramatis atas Australia melalui adu penalti.
Mengapa Argentina Lebih Diunggulkan?
Argentina tampil sangat konsisten sejak awal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni mencatat delapan kemenangan beruntun di semua ajang dan selalu mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.
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Laga terakhir melawan Cape Verde memang berlangsung melelahkan.
Namun, kemenangan 3-2 melalui perpanjangan waktu kembali menunjukkan mental juara yang dimiliki Lionel Messi dan kolega saat menghadapi tekanan di pertandingan besar.
Catatan Argentina di fase gugur juga sangat mengesankan.
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