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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 15.05 WIB

Mostafa Ziko Murka! Tuding Mesir Dirampok saat Disingkirkan Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026

Mostafa Ziko meluapkan kekecewaan setelah Mesir kalah kontroversial 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@egyptnt) - Image

Mostafa Ziko meluapkan kekecewaan setelah Mesir kalah kontroversial 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@egyptnt)

JawaPos.com — Timnas Mesir merasa menjadi korban keputusan kontroversial wasit saat kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta.

Penyerang Mostafa Ziko dan pelatih Hossam Hassan sama-sama melontarkan kritik keras setelah sejumlah keputusan Francois Letexier dinilai merugikan perjuangan The Pharaohs hingga gagal melaju ke perempat final.

Laga tersebut berubah menjadi salah satu pertandingan paling dramatis di Piala Dunia 2026.

Argentina yang berstatus juara bertahan mampu membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol melalui tiga gol pada menit ke-79, 83, dan 93 untuk memastikan kemenangan 3-2.

Mengapa Mostafa Ziko Menilai Mesir Dirampok Wasit?

Mostafa Ziko menjadi sosok paling emosional seusai pertandingan. Penyerang Mesir itu menilai keputusan-keputusan wasit telah menghilangkan peluang negaranya menciptakan sejarah dengan menyingkirkan juara bertahan.

Salah satu momen paling diperdebatkan terjadi ketika gol spektakuler Ziko dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez pada awal proses serangan.

Keputusan itu langsung memicu protes keras dari kubu Mesir.

Ironisnya, Ziko justru menerima kartu kuning karena melepas jersey saat merayakan gol yang akhirnya dibatalkan. Meski demikian, ia tetap berhasil mencetak gol sah pada menit ke-67 untuk membawa Mesir unggul 2-0.

Editor: Edi Yulianto
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