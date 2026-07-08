Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

Timnas Spanyol diunggulkan mengalahkan Belgia pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, California. (Instagram/@sefutbol)
JawaPos.com — Timnas Spanyol diunggulkan mengalahkan Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di SoFi Stadium, California.
Bursa taruhan menilai La Roja memiliki peluang besar melanjutkan dominasi atas Belgia sekaligus mengamankan tiket ke semifinal berkat performa impresif sepanjang turnamen.
Spanyol sempat mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Namun, setelah itu, pasukan Luis de la Fuente tampil semakin meyakinkan dan mencatat empat kemenangan beruntun.
Pada babak 16 besar, La Roja harus bekerja keras menghadapi Portugal. Ketika laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino yang baru enam menit berada di lapangan mencetak gol kemenangan pada masa injury time.
Hasil tersebut membuat Spanyol kini membukukan 35 pertandingan tanpa kekalahan dalam waktu normal. Kekalahan terakhir mereka di 90 menit terjadi pada laga persahabatan melawan Kolombia pada 2024.
Dengan status juara Eropa dan materi pemain yang merata di semua lini, Spanyol dinilai memiliki kualitas untuk kembali melangkah jauh dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026.
Belgia juga sempat mengalami awal yang kurang mulus setelah dua laga pertama berakhir imbang.
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Namun, The Red Devils berhasil bangkit, lolos ke fase gugur, lalu menunjukkan performa impresif saat menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat dengan kemenangan telak 4-1.
Keberhasilan tersebut sekaligus meredam kritik yang sempat mengiringi perjalanan tim asuhan Roberto Martinez. Kini, Belgia datang dengan modal tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan terakhir di semua ajang.
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