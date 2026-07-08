Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

JawaPos.com — Timnas Prancis diprediksi menghadapi perlawanan sengit dari Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 di Boston.

Meski Les Bleus berstatus favorit, bursa taruhan menilai Singa Atlas memiliki peluang besar menghindari kekalahan dalam waktu normal berkat rekor impresif tanpa kalah dalam 34 pertandingan internasional.

Mengapa Maroko Berpeluang Mengejutkan Prancis?

Prancis memang tampil sangat produktif sepanjang Piala Dunia 2026.

Pasukan Didier Deschamps sudah mencetak 14 gol hanya dalam lima pertandingan dan menjadi tim dengan rata-rata 8,5 tembakan tepat sasaran per laga, tertinggi di turnamen hingga babak perempat final.

Pada babak 16 besar, Prancis mengalahkan Paraguay 1-0 lewat penalti Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid tersebut kini memimpin daftar top skor sementara bersama Lionel Messi dan Erling Haaland dengan koleksi tujuh gol.

Meski demikian, Les Bleus datang dengan sedikit kekhawatiran.

Aurelien Tchouameni masih dibayangi cedera paha, sedangkan Marcus Thuram mengalami masalah pada betis sehingga keduanya diragukan tampil sejak menit awal.