Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

JawaPos.com - Timnas Swiss akan menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim akan memperebutkan satu tiket terakhir ke perempat final, mengingat laga ini menjadi laga penutup pada babak 16 besar.

Duel Swiss vs Kolombia akan berlangsung di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu (8/7) pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga krusial, karena hanya memperebutkan satu tiket lolos ke babak perempat final.

Kedua tim datang dengan membawa modal positif. Swiss melaju setelah menumbangkan Aljazair 2-0, sementara Kolombia menaklukkan Ghana dengan skor tipis 1-0.

Los Cafeteros - julukan Timnas Kolombia - memiliki catatan yang lebih bagus ketimbang Swiss di Piala Dunia 2026. Dalam lima pertandingan yang telah dimainkan, mereka mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Sementara Swiss agak kurang konsisten karena mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Meski demikian, grafik pasukan Murat Yakin itu mengalami perkembangan dengan menyapu bersih tiga laga terakhir dengan kemenangan.

Swiss menunjukkan keseimbangan antara pertahan solid serta serangan efektif. Keberadaan Granit Xhaka dan Remo Freuler memberi ketenangan di lini tengah. Skuad Nati -julukan Timnas Swiss- juga memiliki lini serang yang tajam dengan kehadiran Johan Manzambi, Dan Ndoye, maupun Breel Embolo.

Kolombia sendiri juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Nestor Lorenzo itu memiliki pertahanan yang sangat solid. Dari lima pertandingan yang dimainkan, Los Cafeteros baru kebobolan sekali ketika melawan Uzbekistan di fase grup.

Dengan modal positif yang dibawa masing-masing tim, pertandingan pun diprediksi akan berjalan menarik. Tentu, ini akan menjadi ujian bagi Swiss untuk menjebol pertahanan disiplin yang dimiliki Kolombia.