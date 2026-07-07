Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

JawaPos.com - Misi Argentina untuk mempertahankan trofi Piala Dunia 2026 berlanjut di babak 16 besar kala menghadapi Mesir. Laga ini akan berlangsung di Stadion Atlanta, Atlanta, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pukul 23.00 WIB.

Bersama Maroko, Mesir turut menjadi salah satu tim terakhir yang masih bertahan di Piala Dunia 2026. Perjalanan Mohamed Salah dan kolega di babak gugur akan jauh lebih sulit lantaran akan menghadapi sang juara bertahan.

Mesir tetap berada di Piala Dunia 2026 berkat kemenangan melelahkan atas Australia yang diperoleh dengan adu penalti dengan skor 4-2. Pencapaian ini menjadi prestasi terbaik Mesir dalam empat kali partisipasi mereka di Piala Dunia sepanjang sejarah.

Mohamed Salah dan kolega tentu berpeluang melaju lebih jauh lagi. Namun sayang, lawan yang dihadapi kali ini adalah Argentina, tim yang secara kualitas jauh lebih mewah.

Di atas kertas, Argentina jelas jauh lebih diunggulkan. Terlebih, Tim Tango diperkuat sang megabintang, Lionel Messi yang rutin mencetak gol selama Piala Dunia 2026.

Argentina juga selalu mampu mencetak minimal dua gol dalam setiap kemenangan di Piala Dunia edisi kali ini. Dari rekam jejak di babak gugur, tim berjuluk La Albiceleste juga jauh lebih unggul, di mana mereka memenangkan tujuh dari sembilan laga babak 16 besar terakhir.

Dengan segala keunggulan tersebut, tim besutan Lionel Scaloni diprediksi akan dengan mudah mencapai perempat final. Namun demikian, jika pertandingan harus berlanjut ke babak adu penalti, segalanya masih bisa terjadi mengingat Mesir berhasil mengeksekusi seluruh penalti saat adu keberuntungan dengan Australia di laga sebelumnya.

Sepanjang sejarah, Argentina dan Mesir hanya pernah sekali bertemu. Perjumpaan kedua tim sebelumnya terjadi di sebuah laga FIFA Matchday pada tahun 2008 silam.