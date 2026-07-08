Timnas Argentina Bangkit Hentikan Kejutan Mesir di 16 Besar Piala Dunia, Menangi laga 3-2

Timnas Argentina kalahkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa (7/7) waktu setempat. (X/FIFAWorldCup)

JawaPos.com - Timnas Argentina bangkit dan menghentikan kejutan Mesir dengan memenangkan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan skor 3-2 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa (7/7) waktu setempat.

Pada pertandingan ini Mesir sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Yasser Ibrahim dan Mostafa Ziko, demikian catatan FIFA dilansir dari Antara. Meski telah tertinggal dua gol terlebih dahulu, Timnas Argentina dapat bangkit lalu membalikkan keadaan berkat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez.

Kemenangan ini membuat timnas Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss. Di sisi lain, meski terhenti di fase ini, Mesir dapat menunjukkan penampilan yang luar biasa sekaligus mencetak sejarah mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia.

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Mesir dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 setelah umpan dari Marwan Attia mampu dikonversikan menjadi gol oleh sundulan Yasser Ibrahim sehingga skor berubah menjadi 1-0. Argentina sempat memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, akan tetapi eksekusi tendangan penalti Lionel Messi dapat dihentikan kiper Mesir Mostafa Shobeir pada menit 21.

Selanjutnya Argentina terus menggempur lini pertahanan Mesir, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Mohamed Salah serta kolega tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Mesir sempat mengejutkan lini pertahanan Argentina dengan berhasil membobol gawang Emiliano Martinez melalui tendangan Mostafa Ziko, namun tidak disahkan wasit setelah melalui tinjuan VAR.

Mesir berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit 67 setelah umpan dari Haissem Hassan dapat disambut tendangan Mostafa Ziko yang membobol gawang Argentina.

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Meski telah tertinggal dua gol, Argentina dapat memperkecil ketertinggalan. Umpan lambung Messi dapat disambut sundulan Cristian Romero yang membobol gawang Mesir sehingga skor berubah menjadi 1-2 pada menit 79.

Argentina berhasil dapat menyamakan kedudukan pada menit 83 lewat tendangan voli Messi setelah menerima umpan Gonzalo Montiel sehingga skor kembali sama kuat 2-2. Skuad asuhan Lionel Scaloni berhasil membalikkan keadaan melalui serangan balik setelah umpan Lautaro Martinez dapat disambut sundulan Enzo Fernandez sehingga skor berubah menjadi 3-2 pada menit 90+2.