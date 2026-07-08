Enzo Fernandez Cetak Gol Kemenangan, Scaloni Kehabisan Kata-Kata usai Timnas Argentina Bangkit Kalahkan Mesir di Piala Dunia

Gelandang Timnas Argentina Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan timnas Argentina atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. (X/FIFAcom)

JawaPos.com - Gelandang Timnas Argentina Enzo Fernandez mengungkapkan rasa lega setelah kembali berhasil mencetak gol pada ajang Piala Dunia. Terakhir dia cetak gol pada Piala Dunia 2022.

Dikutip dari laman resmi FIFA seperti dilansir dari Antara, Enzo Fernandez mengatakan, sudah cukup lama menantikan kesempatan untuk bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor pada ajang Piala Dunia.

"Saya sudah menantikan gol untuk timnas AArgentina itu sekitar tiga tahun, sejak Piala Dunia Qatar. Bisa merasakan momen seperti ini, sejujurnya, saya berterima kasih kepada Tuhan, saya merasa beruntung," ujar Enzo Fernandez.

Pemain Chelsea tersebut berhasil mencetak gol perdananya pada Piala Dunia 2026 ketika menjadi penentu kemenangan Argentina atas Mesir pada babak 16 besar. Ini menjadi gol kedua Enzo Fernandez bersama Timnas Argentina pada Piala Dunia setelah gol pertama dia cetak ke gawang Meksiko pada pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar.

Gol kali ini tentu terasa berbeda untuk Enzo sebab memastikan langkah Argentina ke perempat final Piala Dunia 2026, sekaligus menghentikan kejutan yang sebelumnya dilakukan oleh Mesir. Enzo menilai keberhasilan Argentina bangkit lalu menenangkan pertandingan dapat terjadi berkat kerja keras yang ditampilkan rekan-rekan setimnya.

"Kami selalu bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, staf pelatih, dan semua orang yang mendukung kami di sini, serta seluruh rakyat Argentina di tanah air. Nah, melangkah satu langkah lagi ke depan," jelas Enzo.

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Pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026, Argentina mampu bangkit dan membalikkan keadaan dengan mengalahkan Mesir melalui skor ketat 3-2. Selanjutnya kemenangan ini membuat Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss.

sementara itu, Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni kehabisan kata-kata setelah tim asuhannya bangkit mengalahkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. "Saya tidak bisa melihat ke atas, maaf. Saya benar-benar emosional saat ini," ungkap Scaloni seusai pertandingan.