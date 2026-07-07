Preview Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Krisis Lini Tengah, Didier Deschamps Pertimbangkan Turunkan N'Golo Kante

JawaPos.com - Prancis berpotensi kembali mengandalkan pengalaman N'Golo Kante pada laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Maroko.

Gelandang veteran berusia 35 tahun itu disebut memiliki peluang besar tampil sebagai starter setelah Les Bleus dihantam persoalan di sektor tengah.

Sejak masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa Didier Deschamps ke Piala Dunia 2026, Kante belum sekalipun merasakan atmosfer pertandingan.

Kondisi tersebut membuat banyak pihak menilai perannya mulai berkurang seiring munculnya generasi baru di lini tengah Prancis.

Namun situasi berubah menjelang duel penting kontra Maroko. Aurélien Tchouaméni masih berpacu dengan waktu untuk memulihkan cedera paha yang dialaminya beberapa hari lalu.

Cedera tersebut juga membuat gelandang Real Madrid itu absen saat Prancis mengalahkan Paraguay di babak 16 besar.

Asisten pelatih Prancis, Guy Stéphan, mengakui tim pelatih belum bisa memastikan apakah Tchouaméni akan pulih tepat waktu.

"Kami terus memantau kondisinya setiap hari. Waktu menuju pertandingan semakin singkat sehingga kami harus melihat perkembangan cederanya," kata Stéphan.