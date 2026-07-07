Tebakannya Nyaris Selalu Tepat! Penerus Paul Si Gurita Prediksi Maroko Menang atas Prancis

Penerus Paul Si Gurita prediksi Maroko menang atas timnas Prancis di piala dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Gurita bernama Paul mencuri perhatian publik. Hewan laut tak bertulang itu memprediksi Maroko akan menumbangkan Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2026.
Pada Piala Dunia 2010, publik sempat dihebohkan aksi Paul si Gurita yang meramal pemenang lewat wadah makanan berbendera. Gurita peramal itu menyita perhatian dunia karena tebakannya yang nyaris akurat.
Prediksi Paul si Gurita kala itu kerap menjadi acuan bagi para petaruh. Sampai akhirnya, hewan peramal ikonik asal Jerman itu mati secara alami pada 26 Oktober 2010. Setelah Paul, muncul hewan-hewan peramal di setiap Piala Dunia seperti Achilles si Kucing (Piala Dunia 2018).
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Pada edisi Piala Dunia 2026, hewan gurita peramal kembali hadir yang juga memiliki nama Paul. Ramalan prediksinya pun juga sama seperti ketika Paul si Gurita pada Piala Dunia 2010.
Di mana, Gurita Paul menebak tim yang menang sebelum pertandingan lewat wadah makanan berbendera dalam akuariumnya. Teranyar, penerus Paul si Gurita itu memprediksi Maroko meraih kemenangan atas Prancis. Dia sudah menebak pemenang laga tersebut, meski pertandingan baru akan dimainkan pada Jumat (10/7).
Penerus Paul si Gurita itu sejauh ini sudah memprediksi 24 pertandingan Piala Dunia 2026. Dari 24 pertandingan, tebakannya pun nyaris sempurna.
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Sebanyak 15 tebakan Gurita Paul selalu benar. Sementara sembilan tebakan lainnya salah. Salah satu tebakan yang benar adalah Spanyol menang atas Portugal.
Gurita Paul mengambil makanan yang berada di dalam kotak berbendera Spanyol. Tak disangka, tebakan tersebut akurat karena La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- meraih kemenangan tipis 1-0.
Sementara beberapa tebakan yang melenceng adalah Brasil vs Norwegia dan Inggris lawan Meksiko di babak 16 besar. Gurita Paul memprediksi Brasil dan Meksiko meraih kemenangan. Padahal aslinya, Brasil dan Meksiko menelan kekalahan di babak 16 besar.
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