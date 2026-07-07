Maroko Ukir Rekor Bersejarah sebagai Tim Afrika Pertama yang 2 Kali Capai Perempat Final Piala Dunia FIFA

JawaPos.com – Maroko kembali mencetak sejarah baru dalam sepak bola Afrika setelah memastikan tempat di perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Kepastian itu diraih seusai Singa Atlas meraih kemenangan meyakinkan atas Kanada.

Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi Maroko sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbaik di dunia.

Keberhasilan menembus delapan besar menjadikan Maroko sebagai negara Afrika pertama yang dua kali mencapai perempat final Piala Dunia.

Pencapaian tersebut diraih secara beruntun setelah sebelumnya menembus semifinal pada Piala Dunia Qatar 2022. Rekor itu belum pernah dicapai oleh negara Afrika lainnya sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia.

Selain mencetak sejarah di Piala Dunia, tim nasional Maroko juga membukukan berbagai prestasi dalam beberapa tahun terakhir diantaranya, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7).

· Semifinalis Piala Dunia FIFA 2022

· Perempat finalis Piala Dunia FIFA 2026

· Peraih medali Olimpiade Paris 2024

· Juara Piala Afrika atau AFCON 2025