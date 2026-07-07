Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.44 WIB

Maroko Ukir Rekor Bersejarah sebagai Tim Afrika Pertama yang 2 Kali Capai Perempat Final Piala Dunia FIFA

Tim Nasional Maroko (Bein Sports) - Image

Tim Nasional Maroko (Bein Sports)

JawaPos.com – Maroko kembali mencetak sejarah baru dalam sepak bola Afrika setelah memastikan tempat di perempat final Piala Dunia FIFA 2026. Kepastian itu diraih seusai Singa Atlas meraih kemenangan meyakinkan atas Kanada.

Hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi Maroko sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbaik di dunia.

Keberhasilan menembus delapan besar menjadikan Maroko sebagai negara Afrika pertama yang dua kali mencapai perempat final Piala Dunia.

Pencapaian tersebut diraih secara beruntun setelah sebelumnya menembus semifinal pada Piala Dunia Qatar 2022. Rekor itu belum pernah dicapai oleh negara Afrika lainnya sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia.

Selain mencetak sejarah di Piala Dunia, tim nasional Maroko juga membukukan berbagai prestasi dalam beberapa tahun terakhir diantaranya, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7).

·       Semifinalis Piala Dunia FIFA 2022

·       Perempat finalis Piala Dunia FIFA 2026

·       Peraih medali Olimpiade Paris 2024

·       Juara Piala Afrika atau AFCON 2025

·       Juara Piala Afrika U-17 CAF 2025

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bukan Kebetulan, Ini Strategi Besar Maroko hingga Menjelma sebagai Kekuatan Baru Sepak Bola Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Bukan Kebetulan, Ini Strategi Besar Maroko hingga Menjelma sebagai Kekuatan Baru Sepak Bola Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 22.25 WIB

Jurgen Klopp Hindari Kontroversi, Akhiri Wawancara usai Bahas Komentar Schweinsteiger tentang Negara Afrika - Image
Piala Dunia 2026

Jurgen Klopp Hindari Kontroversi, Akhiri Wawancara usai Bahas Komentar Schweinsteiger tentang Negara Afrika

Jumat, 26 Juni 2026 | 18.28 WIB

Desak FIFA Tambah Kuota Piala Dunia untuk Negara Afrika, Zlatan Ibrahimovic: Sepak Bola Eropa Membosankan - Image
Piala Dunia 2026

Desak FIFA Tambah Kuota Piala Dunia untuk Negara Afrika, Zlatan Ibrahimovic: Sepak Bola Eropa Membosankan

Jumat, 26 Juni 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore