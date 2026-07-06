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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 6 Juli 2026 | 17.37 WIB

Hasil Meksiko vs Inggris 2-3 di Piala Dunia 2026: 10 Pemain The Three Lions Bikin El Tri Menangis di Azteca

Jude Bellingham (10) mencetak dua gol saat Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 meski bermain dengan 10 pemain pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Jude Bellingham (10) mencetak dua gol saat Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 meski bermain dengan 10 pemain pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Inggris memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 pada laga babak 16 besar di Estadio Azteca.

Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-53, skuad asuhan Thomas Tuchel mampu bertahan dari gempuran El Tri hingga peluit panjang berbunyi.

Jude Bellingham Jadi Pembeda pada Babak Pertama

Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tricolor menekan Inggris dan membuat Jordan Pickford beberapa kali harus bekerja keras mengamankan gawangnya.

Peluang emas pertama hadir pada menit ke-15 saat umpan silang ke kotak penalti disambut tandukan Raul Jimenez. Namun, Pickford tampil sigap dengan menepis bola dan menggagalkan keunggulan tuan rumah.

Inggris baru mampu keluar dari tekanan pada pertengahan babak pertama. Anthony Gordon sempat menguji Raul Rangel lewat tembakan dari sisi kiri pada menit ke-26, tetapi kiper Meksiko masih bisa mengamankannya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36 melalui aksi Jude Bellingham.

Serangan balik cepat yang diawali Declan Rice diteruskan Bukayo Saka dengan umpan silang akurat sebelum Bellingham menyundul bola ke tiang jauh dan membawa Inggris unggul 1-0.

Hanya berselang dua menit, Bellingham kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Editor: Edi Yulianto
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