Prediksi Meksiko vs Timnas Inggris di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Berat The Three Lions di Stadion Azteca

JawaPos.com - Meksiko akan menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini saat berjumpa Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Senin (6/7) pukul 07.00 WIB, diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur karena mempertemukan tim tuan rumah dengan salah satu unggulan Eropa.

Bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri jelas menjadi keuntungan bagi Meksiko saat melawan timnas Inggris di piala dunia. Selain dukungan suporter fanatik, faktor ketinggian Mexico City juga diperkirakan memberi tantangan tersendiri bagi para pemain Inggris yang tidak terbiasa bermain di atas 2.000 meter dari permukaan laut.

Meski demikian, timnas Inggris datang dengan modal yang tidak kalah meyakinkan. Skuad asuhan Thomas Tuchel menunjukkan karakter kuat saat melewati babak penyisihan pia adunia sebelum bertemu Meksiko.

Timnas Inggris berhasil mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kapten tim Harry Kane kembali menjadi sosok pembeda.

Striker berpengalaman itu mencetak gol penentu kemenangan dan sekali lagi membuktikan diri masih menjadi andalan utama The Three Lions di turnamen besar. Ketajamannya akan menjadi senjata utama Inggris saat menghadapi lini pertahanan Meksiko yang sejauh ini tampil sangat disiplin.

Di sisi lain, Meksiko tengah menikmati performa impresif sepanjang Piala Dunia 2026. El Tri berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan yang telah dijalani dengan kemenangan tanpa sekalipun kebobolan.

Catatan tersebut menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga memiliki organisasi pertahanan yang sangat solid. Pada babak 32 besar, Meksiko sukses menyingkirkan Ekuador dengan skor 2-0.

Sebelumnya mereka juga mengalahkan Republik Ceko, Korea Selatan, Afrika Selatan, dalam rangkaian pertandingan yang menunjukkan konsistensi permainan. Lini depan Meksiko juga sedang berada dalam kondisi terbaik.