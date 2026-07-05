Elliot Anderson (kiri) dan Jude Bellingham merayakan kemenangan Inggris atas RD Kongo di Piala Dunia 2026. Simak Prediksi Meksiko vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026: The Three Lions Menang Lewat Adu Penalti. (Dok. IG: @elliotandersonn)
JawaPos.com - Duel seru akan tersaji pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Meksiko kontra Inggris. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- diprediksi akan menang lewat drama adu penalti.
Pertandingan Meksiko vs Inggris akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Senin (6/7) pukul 07.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan, karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak perempat final.
Meksiko yang berstatus sebagai tuan rumah datang dengan modal positif. El Tri -julukan Timnas Meksiko- melaju setelah menang 2-0 atas Ekuador di babak 32 besar. Kemenangan tanpa kebobolan itu membuat mereka memperpanjang catatan positifnya.
Tim asuhan Javier Aguerre itu jadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Dunia 2026. El Tri selalu menyapu bersih semua laga dengan hasil kemenangan. Catatan impresif ini menjadi modal penting untuk menantang Inggris yang dihuni banyak pemain bintang.
Sementara itu, Inggris melaju ke babak 16 besar setelah susah payah menumbangkan RD Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi aktor di balik kemenangan The Three Lions lewat torehan dua golnya.
Di atas kertas, Inggris lebih unggul atas Meksiko. Namun perlu diingat, El Tri tampil sangat perkasa di Piala Dunia 2026. Statusnya sebagai tuan rumah tentu membuat keprcayaan diri para pemain meningkat.
Selain itu, Inggris menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan yang sudah pasti akan dihadapi Jude Bellingham cs adalah faktor ketinggian Mexico City yang mencapai sekitar 2.240 di atas permukaan laut. Bermain di dataran tinggi tentu akan menjadi tantangan bagi skuad The Three Lions.
Sementara bagi Meksiko, faktor ketinggian bukan tantangan. Buktinya, El Tri selalu merebut kemenangan selama bermain di Stadion Azteca dalam tiga dari empat laga yang telah mereka mainkan. Raul Jimenez dan kawan-kawan bisa memanfaatkan situasi ini untuk menundukkan Inggris.
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Melansir dari laman 11vs11, Meksiko dan Inggris sudah bertemu cukup rutin. Tercatat, kedua tim pernah bertemu sebanyak sembilan kali. Artinya, laga nanti akan menjadi pertemuan ke-10 mereka.
Dari sembilan pertemuan, Inggris unggul dominan. The Three Lions meraih enam kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya dua kali menelan kekalahan dari Meksiko. Pertemuan terakhir terjadi pada tahun 2010 dalam laga uji coba, di mana Inggris menang tipis 1-0
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